Κόσμος

Μεξικό: το χτυπάνε ταυτόχρονα δυο τυφώνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τυφώνας Άιντα μπήκε στον κόλπο του Μεξικού, την ίδια ώρα που η τροπική καταιγίδα Νόρα εξελισσόταν σε τυφώνα στα νοτιοδυτικά.

Ο τυφώνας Άιντα εισέρχεται στον Κόλπο του Μεξικού, όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα) το Εθνικό Κέντρο για τους Τυφώνες στις ΗΠΑ (NHC), προσθέτοντας ότι αναμένεται γρήγορη αύξηση της έντασής του, πριν φτάσει τη βόρεια Ακτή του Κόλπου.

Στις 23:00 πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) ο Άιντα βρίσκονταν σε απόσταση 153 χιλιομέτρων από την Αβάνα στην Κούβα, με ανέμους ταχύτητας 130 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το NHC.

Την ίδια ώρα, η τροπική καταιγίδα Νόρα αναμένεται να εξελιχθεί σήμερα σε τυφώνα, όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα) το Εθνικό Κέντρο των ΗΠΑ για τους Τυφώνες (NHC).

Το NHC πρόσθεσε ότι σφοδρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες αναμένεται ότι θα πλήξουν τμήματα του νοτιοδυτικού Μεξικού.

Στις 22:00 πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) η Νόρα βρίσκονταν σε απόσταση 460 χιλιομέτρων νοτίως του Κάμπο Κοριέντες στο Μεξικό, με ταχύτητα ανέμων 100 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το NHC.

Ειδήσεις σήμερα:

Μυρτώο Πέλαγος: Πλοίο προσέκρουσε σε βραχονησίδα

Κορονοϊός – Βρετανία: Μαζικός εμβολιασμός παιδιών 12 έως 15 ετών

Ρόμπερτ Κένεντι: Αποφυλακίζεται ο δολοφόνος του