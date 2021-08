Γεωργαντάς για εμβολιασμό: Περισσότεροι από 200.000 πολίτες έκλεισαν ραντεβού τις τελευταίες μέρες

Πολιτική

Σπάει το φράγμα των 6 εκατομμυρίων πολιτών που έχουν κάνει έστω και μια δόση του εμβολίου. Τι είπε για την επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού.

Πολύ ικανοποιητική αύξηση του αριθμού των ραντεβού για εμβολιασμό μετά τις 16 Αυγούστου διαπίστωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς.

Ειδικότερα τόνισε ότι 202.000 πολίτες έχουν κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό, εκ των οποίων οι 8.150 υγειονομικοί. Ο κ. Γεωργαντάς εκτίμησε ότι μέσα στις λίγες επόμενες ημέρες ο αριθμός των υγειονομικών που δεν θα εμβολιαστεί θα είναι πολύ μικρός.

Σήμερα ο αριθμός των εμβολιασμένων πολιτών τουλάχιστον με την πρώτη δόση θα σπάσει το φράγμα των 6 εκατομμυρίων ενώ 5,7 εκατ. πολίτες έχουν λάβει και τις δύο δόσεις εμβολίου κατά του κορονοϊού.

«Δυστυχώς το ποσοστό αυτό των εμβολιασθέντων, ενώ μπορεί να φαινόταν από την αρχή της υγειονομικής κρίσης ότι αρκεί, πλέον πρέπει να αυξηθεί γιατί η μετάλλαξη δέλτα όπως ξέρουμε είναι πάρα πολύ επιθετική», τόνισε ο κ. Γεωργαντάς.

Επέκταση υποχρεωτικότητας

Ο κ. Γεωργαντάς αφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες, λέγοντας ότι η υφίσταται αυτή η δυνατότητα και υπάρχει ως σκέψη. Τόνισε ότι σκέψη που υπάρχει αφορά το δημόσιο τομέα, ωστόσο η πορεία των επόμενων εβδομάδων θα καταδείξει και την κατεύθυνση των όποιων αποφάσεων.

«Θα δούμε ακριβώς πως θα εξελιχθούν τα πράγματα σε σχέση και με τον ρυθμό των εμβολιασμών και με τα επιδημιολογικά δεδομένα για να κάνει η πολιτεία αυτό που οφείλει, να προστατεύσει τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών η οποία είτε έχει εμβολιαστεί είτε έχει πάρει την απόφαση να εμβολιαστεί».

Ξεκινούν οι εμβολιασμοί από ιδιώτες γιατρούς

Σχετικά με την επάρκεια των εμβολίων, ο υφυπουργός τόνισε ότι είναι διαθέσιμα όσα χρειάζονται για να εμβολιαστεί οποιοσδήποτε αν όχι αυθημερόν, την επόμενη ημέρα.

Έχουν ήδη γίνει 5.000 εμβολιασμοί κατ’ οίκον και από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί από ιδιώτες γιατρούς είτε στα ιατρεία τους είτε στα σπίτια των πολιτών.

