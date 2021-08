Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Καρμπόβνικ

Ο διεθνής Πολωνός είναι 20 χρονών και ήρθε δανεικός από την Μπράιτον.

Παίκτης του Ολυμπιακού και με τη βούλα είναι ο Μίχαλ Καρμπόβνικ. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτησή του από την Μπράιτον με τη μορφή δανεισμού. Ο Πολωνός διεθνής είναι 20 χρονών και έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία όντας μέλος των εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών κατηγοριών της Πολωνίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μίχαλ Καρμπόβνικ με τη μορφή δανεισμού από την Μπράιτον.

Γεννημένος στις 13 Μαρτίου του 2001 στην πόλη Ράντομ, ο Καρμπόβνικ ξεκίνησε την καριέρα του στη Λέγκια Βαρσοβίας. Αρχικά αγωνίστηκε στη Β’ ομάδα και σε ηλικία 18 ετών προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις 25 Αυγούστου του 2019. Αμέσως κέρδισε θέση βασικού και βοήθησε τα μέγιστα προκειμένου η Λέγκια να στεφθεί πρωταθλήτρια στο τέλος της σεζόν. Μάλιστα συνδύασε αυτή την επιτυχία με το βραβείο του καλύτερου νεαρού ποδοσφαιριστή του πολωνικού πρωταθλήματος.

Τον Οκτώβριο του 2020 η Μπράιτον απέκτησε τα δικαιώματα του Καρμπόβνικ, ωστόσο τον άφησε, με τη μορφή δανεισμού, στην πρώην του ομάδα για το πρώτο μισό της σεζόν. Στις 10 Φεβρουαρίου του 2021 ο διεθνής άσος αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα του αγγλικού συλλόγου, σε ματς Κυπέλλου, κόντρα στη Λέστερ.

Ο Καρμπόβνικ έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Πολωνίας, ενώ μέχρι τώρα έχει και τρεις συμμετοχές στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

