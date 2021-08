Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρονάλντο: Ντεμπούτο με τη Νιουκάστλ

Στον έβδομο ουρανό βρίσκονται οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ για την επιστροφή του CR7.

Όπως είναι φυσικό όλοι στο Μάντσεστερ ασχολούνται με την επιστροφή του Πορτογάλου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ στις 11 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αγωνιστεί στην εντός έδρας αναμέτρησης με την Νιουκάστλ.

Οι φίλοι της Γιουνάιτεντ πάντως είναι πολύ πιθανό να δουν τον Ρονάλντο με άλλο νούμερο εκτός από το αγαπημένο του 7. Όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ στην Premier League απαγορεύεται να αλλάζεις νούμερο.

Στη Γιουνάιτεντ το Ν.7 φοράει ο Καβάνι, επομένως μετά τον Μέσι και ο Ρονάλντο είναι πιθανό να αγωνιστεί με άλλο νούμερο από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει.

