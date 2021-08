Life

Orlando Bloom: Βρέθηκα ένα βήμα πριν από τον θάνατο και την παράλυση

Συγκλονιστική ανάρτηση του σταρ του Χόλυγουντ για το ατύχημα που λίγο έλειψε να του στοιχίσει...ακριβά.

Μία συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε μέσω του προσωπικού λογαριασμού στο Instagram o Orlando Bloom.

O διάσημος Αμερικανός ηθοποιός την Παρασκευή 27 Αυγούστου μοιράστηκε μία φωτογραφία του από το παρελθόν και αναφέρθηκε σε ένα σοκαριστικό ατύχημα που είχε το 1998.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς ταινιών “Οι πειρατές της Καραϊβικής” βρέθηκε ένα βήμα πριν από τον θάνατο.

Κατά τη διάρκεια του ατυχήματος έσπασε τη σπονδυλική του στήλη και κινδύνευσε να μείνει παράλυτος.

«Αυτό είμαι εγώ με το στήριγμα της πλάτης μου το 1998. Περίπου τρεις μήνες αφότου έπεσα σε 3 πατώματα και έσπασα τη σπονδυλική μου στήλη, βρέθηκα ένα βήμα πριν από τον θάνατο και την παράλυση. Είμαι ευγνώμων καθημερινά για τα άκρα μου που μου επιτρέπουν να ξεπεράσω τα όριά μου και να ζήσω τη ζωή μου (ασφαλής πλέον ??)», έγραψε στην ανάρτησή του ο Orlando Bloom.

Μαζί με το συγκλονικό του μήνυμά του, ο ηθοποιός μοιράστηκε μια φωτογραφία από εκείνη την εποχή στη οποία φοράει στήριγμα στην πλάτη ενώ κάνει βόλτα με ποδήλατο.

Η πρώην σύζυγος του Miranda Kerr , σχολίασε την ανάρτηση, γράφοντας: “Είμαι περήφανη για σένα ??”.

Παράλληλα, η αρραβωνιαστικιά του Katy Perry έγραψε λακωνικά: “Σ’ αγαπώ”.

Πώς συνέβη το ατύχημα;

