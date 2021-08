Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Στα... ύψη , πάνω από 3.000, παραμένουν τα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου 3064 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 28 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Και σήμερα η Αττική κατακτά την αρνητική πρωτιά των κρουσμάτων με 730 μολύνσεις. Έντονη ανησυχία προκαλεί και η Θεσσαλονίκη με 343 κρούσματα

Σταθερά στο «κόκκινο» για πολλοστή μέρα στη σειρά βρίσκεται η Κρήτη, με το Ηράκλειο να «δίνει» 95 κρούσματα, τα Χανιά 47 και το Ρέθυμνο 37.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

