Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Φθηνό ευρείας χρήσης φάρμακο προλαμβάνει τη σοβαρή λοίμωξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένα φθηνό φάρμακο αποδεικνύεται πανίσχυρο όπλο στη μάχη κατά της λοίμωξης COVID-19

Μια πολύ εύστοχη παρατήρηση ιατρών της Ουχάν ήταν αρκετή για να διερευνηθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα της φαμοτιδίνης ενάντια στη λοίμωξη COVID-19, ήδη, από τις αρχές της πανδημίας σε ηλικιωμένους και οικονομικά ασθενέστερους ασθενείς.

Πιο συγκεκριμένα, επισκόπηση των ιατρικών φακέλων αυτών των ασθενών ανέδειξε ότι ηλικιωμένοι, που προέχονταν από οικονομικά ασθενέστερα στρώματα, με συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης όπως η καούρα και λάμβαναν ως αγωγή φαμοτιδίνη, είχαν μικρότερες πιθανότητες να καταλήξουν από τις επιπλοκές του ιού.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και τη Σχολή Επιστήμης των Δεδομένων, θέλοντας να διερευνήσουν αν πραγματικά η συγκεκριμένη αγωγή που μειώνει την παραγωγή γαστρικού οξέος μπορεί να δράσει ευεργετικά και ενάντια στον κορωνοϊό, συνεργάστηκαν με διεθνή ομάδα ερευνητών αναλύοντας ιατρικά δεδομένα εκατομμύρια ασθενών από 30 χώρες. Έπειτα, κατέληξαν σε 22.000 ασθενείς, το μεγαλύτερο δείγμα μέχρι σήμερα σε μελέτες της συγκεκριμένης αγωγής και της νόσου.

Τα ερευνητικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στο Signal Transduction & Targeted Therapy επιβεβαίωσαν τα δεδομένα από παλιότερες μελέτες μικρότερης κλίμακας: όταν η φαμοτιδίνη χορηγείται σε μεγάλες δόσεις, περίπου 10 δισκία, βελτιώνει τις πιθανότητες επιβίωσης από τον κορωνοϊό, με τις πιθανότητες αυτές να αυξάνουν όταν χορηγείται σε συνδυασμό με ασπιρίνη. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι μειώνει τη βαρύτητα της νόσου ελαττώνοντας τον κίνδυνο διασωλήνωσης ή χρήσης αναπνευστήρα.

Για ποιο λόγο όμως θεωρείται τόσο ωφέλιμη αγωγή για τους ασθενείς με κορoνοϊό; Η θεωρία των ερευνητών μετά την ανάλυση των δεδομένων επικεντρώνεται στην επίδραση της φαμοτιδίνης στην αντίδραση του οργανισμού σε ένα ήδη γνωστό φαινόμενο, στην καταιγίδα κυτοκινών, όταν δηλαδή το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται σε υγιή κύτταρα.

Η φαμοτιδίνη αποδεικνύεται ωφέλιμη ενάντια σε αυτή τη λανθασμένη αντίδραση του οργανισμού καθώς την καταστέλλει. Το εκπληκτικό εύρημα είναι ότι αυτή η παρέμβαση αποτελεί μια παρενέργεια του σκευάσματος, δίνοντας όμως παρόλα αυτά ελπίδες στους επιστήμονες για τη χρήση του γι’ αυτό το σκοπό.

Αν και τα ευρήματα αυτά δεν είναι οριστικά και έρχονται σε αντιδιαστολή με παλαιότερες μελέτες που δεν παρείχαν σαφή εικόνα για τις ιδιότητες της φαμοτιδίνης, οι Αμερικανοί ερευνητές μετά και την ανασκόπηση της υπάρχουσας έρευνας, προτείνουν ένα πλαίσιο χρήσης που θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις αντιφατικές αναφορές του παρελθόντος.

Συμπερασματικά, ο συνδυασμός της φαμοτιδίνης με την ασπιρίνη αναδεικνύεται ως μια ασφαλή μέθοδο αντιμετώπισης της λοίμωξης COVID-19 ενάντια στη σοβαρή λοίμωξη και τον κίνδυνο θανάτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός- Ιταλία: Το “πράσινο πάσο” υποχρεωτικό σε τρένα και αεροπλάνα

Λάρισα: Νεκροί πατέρας και γιος σε τροχαίο

Βιασμός ΑμεΑ στα Χανιά: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες και σε δύο ιερείς