Αφγανή γέννησε στο αεροπλάνο προς Βρετανία (βίντεο)

Με τη βοήθεια του πληρώματος γέννησε μία γυναίκα από το Αφγανιστάν με προορισμό τη Βρετανία.

Μια Αφγανή που επέβαινε σε αεροσκάφος με προορισμό της Βρετανία γέννησε ένα κοριτσάκι το πρωί του Σαββάτου με τη βοήθεια του πληρώματος, ανακοίνωσε η εταιρεία Turkish Airlines.

Η Σομάν Νούρι, 26 ετών, αισθάνθηκε τις πρώτες ωδίνες αφού το αεροσκάφος της Turkish Airlines είχε απογειωθεί από το Ντουμπάι και κατευθυνόταν στο Μπέρμιγχαμ. Γέννησε λίγη ώρα αργότερα, σε υψόμετρο 10.000 μέτρων, στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ.

Η Νούρι και η νεογέννητη κόρη της, που την ονόμασε Χάβα, είναι καλά στην υγεία τους.

Το αεροπλάνο, το οποίο μετέφερε Αφγανούς πολίτες που είχαν εργαστεί για τη Βρετανία στο Αφγανιστάν, προσγειώθηκε για προληπτικούς λόγους στο Κουβέιτ, αλλά στη συνέχεια συνέχισε το ταξίδι του.

