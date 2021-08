Αθλητικά

Παραολυμπιακοί Αγώνες: “Ασημένιος” ο Κωνσταντινίδης

Ο Έλληνας παραολυμπιονίκης Θανάσης Κωνσταντινίδης επανέλαβε τον θρίαμβο του Ρίο

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Έλληνας παραολυμπιονίκης Θανάσης Κωνσταντινίδης, που πέταξε την κορίνα F32 στα 38,68μ και επανέλαβε τον θρίαμβο του Ρίο όπου κι εκεί είχε πάρει την 2η θέση. Αυτό ήταν το τέταρτο κατά σειρά μετάλλιο για την Ελλάδα. Στην πρώτη προσπάθεια ο Κωνσταντινίδης βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 35,70μ. Στην δεύτερη, σημείωσε νέο ρεκόρ Ευρώπης που είναι 38.68μ.

Ωστόσο, δεν μπόρεσε να φθάσει την βολή του Κινέζου Λι Λιου με 45.39μ., επίδοση που αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Έτσι, ο Θανάσης Κωνσταντινίδης, ο ένας εκ των δύο σημαιοφόρων της Ελλάδας στην τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020», κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κορίνα F32.

Ο Κωνσταντινίδης, με το 38.68μ., χάρισε στον εαυτό του το τρίτο μετάλλιο σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και στην Ελλάδα, το τέταρτο μετάλλιο έως τώρα, στους Αγώνες της ιαπωνικής πρωτεύουσας. Ο Κωνσταντινίδης εκτός των δύο πρώτων βολών, είχε ακόμη μία έγκυρη (την 5η) που μετρήθηκε 38.51μ.

Το προηγούμενο ρεκόρ Ευρώπης, με 37.19μ., κατείχε ο Πολωνός Σόκαλ από τον Ιούνιο του 2016 στο Γκροσέτο της Ιταλίας. Ο Σόκαλ ήταν και ο αθλητής που είχε στερήσει από τον Κωνσταντινίδη το χρυσό μετάλλιο στο Ρίο για... μόλις 22 εκατοστά (33.69μ. έναντι 33.91μ.). Όσον αφορά στο προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ, το κατείχε ο ίδιος με 35.44μ. από τις 2 Ιουλίου 2016 στην Αθήνα.

