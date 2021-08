Life

Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Βραδινή έξοδος για δύο μετά από καιρό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άφησαν για λίγο τα δίδυμα και πήγαν βόλτα ο Σάκης Τανιμανίδης με τη Χριστίνα Μπόμπα.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα περνούν το πρώτο τους καλοκαίρι ως γονείς.

Πριν από μερικούς μήνες οι δύο τους κράτησαν στην αγκαλιά τους, τους καρπούς του έρωτα τους και από τότε όπως είναι αναμενόμενο πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Τα κοριτσάκια τους είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους και βιώνουν όμορφες και μοναδικές στιγμές.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα έκαναν μια βραδινή έξοδο μετά από καιρό.

Συγκεκριμένα, ο Σάκης και η Χριστίνα ξέκλεψαν λίγο χρόνο, άφησαν τα μωράκια στις γιαγιάδες τους, και πήγαν για φαγητό στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Το πρόσωπο που υπέδειξε το μοντέλο για την κοκαΐνη

Missing Alert για 29χρονο

ΗΠΑ: Στη φυλακή πρώην “υπαρχηγός” του Σώρρα