Δικαστικός κατήγγειλε τον βιασμό της από πρώην δικαστή

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα ο βιασμός διαπράχθηκε σε ξενοδοχείο της Εκάλης.

Σοκαριστική καταγγελία απο πρωτοδίκη των διοικητικών δικαστηρίων. Σε επιστολή της, αναφέρει ότι την βίασε πρώην πρόεδρος Εφετών των διοικητικών δικαστηρίων και βασικό στέλεχος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα η πράξη του βιασμού δεν έχει παραγραφεί και διαπράχθηκε σε ξενοδοχείο της Εκάλης.

Οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις σε βάρος της καταγγέλλουσας άρχισαν -σύμφωνα με την επιστολή- στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Θεσσαλονίκης). Ο καταγγέλλόμενος ήταν αρχικά μέλος της εξεταστικής επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού και στη συνέχεια είχε εκπαιδευτική δραστηριότητα.



Η δικαστική λειτουργός αποφάσισε να μιλήσει για τον βιασμό όταν μετά τις πυρκαγιές στην Αττική, ο φερόμενος δράστης επικοινώνησε μαζί της και της ζήτησε να του στείλει φωτογραφίες άσεμνου περιεχομένου, λέγοντας της χαρακτηριστικά ότι δεν φοβάται κανέναν και έχει πολιτική κάλυψη.

Προ μηνών, υπήρξαν σε βάρος του ίδιου προσώπου καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από υπαλλήλους της ανεξάρτητης αρχής, οι οποίες, με παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αποτελούν αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας.

