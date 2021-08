Κόσμος

Μπολσονάρου: “Φυλακή, θάνατος ή νίκη στις εκλογές” οι... εναλλακτικές του

Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας επιδιώκει την επανεκλογή του στις προεδρικές εκλογές 2022.



Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου δήλωσε χθες Σάββατο ότι βλέπει τρεις εναλλακτικές για το εγγύς μέλλον του: «Να πάει φυλακή, να σκοτωθεί ή να νικήσει» στις προεδρικές εκλογές του ερχόμενου έτους.

«Υπάρχουν τρεις εναλλακτικές για το μέλλον μου: να με συλλάβουν, να σκοτωθώ ή να νικήσω. Να είστε σίγουροι ότι η πρώτη εναλλακτική δεν πρόκειται να συμβεί. Κάνω το σωστό και δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν», είπε ο Μπολσονάρου, ο οποίος επιδιώκει την επανεκλογή του στις προεδρικές εκλογές 2022. Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με ευαγγελιστές σε επίσκεψή του στη Γκοϊάνια, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Σε ένα πλαίσιο εντάσεων με τη δικαστική εξουσία, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος επιτέθηκε για ακόμη μια φορά στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο (STF) και στο Ανώτερο Εκλογικό Δικαστήριο (TSE) και προειδοποίησε: «Δεν υπάρχει άνθρωπος στη γη που θα με εκφοβίσει».

Ο Μπολσονάρου υπέστη την Τετάρτη μια ήττα, καθώς ο πρόεδρος της Γερουσίας της Βραζιλίας, Ροντρίγκο Πατσέκο απέρριψε το αίτημά του για την έναρξη διαδικασίας μομφής κατά του Αλεσάντρε ντε Μοράες, ενός από τους έντεκα δικαστές του STF και μέλος του TSE.

Η διαμάχη ξεκίνησε πριν από αρκετούς μήνες, ιδίως εξαιτίας της αμφισβήτησης από τον Μπολσονάρου της νομιμότητας του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της Βραζιλίας, που εφαρμόζεται από το 1996.

«Αγοράστε ένα τουφέκι»

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει ξεκινήσει αρκετές έρευνες εναντίον του αρχηγού του κράτους. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο δικαστής Μοράες διέταξε έρευνα εναντίον του προέδρου για «συκοφαντία» και «υποκίνηση εγκλήματος».

Το Ανώτατο Δικαστήριο συμπεριέλαβε επίσης τον πρόεδρο σε μια έρευνα που ξεκίνησε το 2019 από το STF για αδικήματα και απειλές εναντίον αρκετών δικαστών του. Την Παρασκευή, πριν πάει στη Γκοϊάνια, ο ακροδεξιός πρόεδρος της χώρας ενθάρρυνε τον πληθυσμό να οπλιστεί: «Όλοι πρέπει να αγοράσουν ένα τουφέκι. Ένας οπλισμένος λαός δεν θα υποδουλωθεί ποτέ», είπε.

Το πρωί του Σαββάτου, στην πρωτεύουσα της πολιτείας Γκόιας, ο πρόεδρος περπάτησε χωρίς να φορά μάσκα προσώπου ανάμεσα σε πλήθος υποστηρικτών έξω από έναν ναό, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια κάλεσε από τη σκηνή τους ευαγγελιστές - που συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην εκλογή του - να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις υποστήριξης του που προγραμματίζονται για τις 7 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία εορτασμού της Ημέρας της Ανεξαρτησίας.

