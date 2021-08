Life

Σοφία Μαριόλα - Στράτος Τζώρτζογλου: Το extreme σπορ που έκαναν στις διακοπές τους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Σαντορίνη περνούν τις διακοπές τους ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα.

Η Σοφία Μαριόλα και ο Στράτος Τζώρτζογλου, συνεχίζουν να απολαμβάνουν αυτές τις μέρες τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το ερωτευμένο ζευγάρι αυτή τη φορά βρέθηκε στην Σαντορίνη, όπου και τόλμησε να δοκιμάσει ένα extreme σπορ, εκπλήσσοντας τους διαδικτυακούς του φίλους.

Φυσικά ως λάτρεις των social media, και οι δυο τους μοιράζονται αρκετά συχνά φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητά τους και οι διακοπές τους δεν θα αποτελούσαν εξαίρεση. Οι πιο πρόσφατες εικόνες καθώς και τα βιντεάκια που δημοσίευσε η Σοφία Μαριόλα μάλιστα, ανεβάζουν την αδρεναλίνη.

Διάβαστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το extreme σπορ που έκαναν η Σοφία Μαριόλα και ο Στράτος Τζώρτζογλου στο Bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Michael Jackson: Δώρο στους θαυμαστές του 12 χρόνια μετά τον θάνατό του

Ίμπιζα: φέρι μποτ έπεσε σε νησίδα – Παιδί μεταξύ των τραυματιών (βίντεο)

ΕΛΑΣ: Χειροπέδες σε μέλη συμμορίας ανηλίκων