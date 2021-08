Πολιτική

Συγχαρήτηρια Μητσοτάκη στον Αντώνη Τσαπατάκη

Ο παραολυμπιονίκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Τόκιο

"Συγχαρήτηρια στον Παραολυμπιονίκη, Αντώνη Τσαπατάκη, που με επιμονή και σκληρή δουλειά τα κατάφερε και κατέκτησε το χάλκινο στα 100 μ. πρόσθιο. Είμαστε πολύ περήφανοι", ανέφερε σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα διάκριση του Αντώνη Τσαπατάκη στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 29, 2021