Deutsche Welle: “Όχι” της ΕΕ σε χρήματα για την ελληνική ακτοφυλακή

Με αιτιολογία τις «παράνομες επαναπροωθήσεις» η Κομισιόν αρνείται να εγκρίνει νέα χρηματοδότηση για την ελληνική ακτοφυλακή, υποστηρίζει το Spiegel Online.

Η Κομισιόν δεν πρόκειται προς το παρόν να ανταποκριθεί στο αίτημα της Ελλάδας για χρηματοδότηση της δραστηριότητας της ελληνικής ακτοφυλακής με το ποσό των 15,8 εκ. ευρώ.

Σε σημερινό άρθρο στην ιστοσελίδα του γερμανικού περιοδικού DER SPIEGEL η Ευρωπαία επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, τονίζει ότι η Κομισιόν έχει θέσει ως προϋπόθεση για την ικανοποίηση του ελληνικού αιτήματος την καθιέρωση ενός ανεξάρτητου μηχανισμού στην Ελλάδα για την παρακολούθηση της τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι ήδη έχει συσταθεί σχετική ομάδα εργασίας.

Κατηγορίες για Pushback

Αιτία της άρνησης της Κομισιόν να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα που έθεσε ήδη το Μάρτιο ο αρμόδιος έλληνας υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, είναι η αντιμετώπιση μεταναστών στο Αιγαίο. Διεθνή ΜΜΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις κατηγορούν την Ελλάδα, εδώ και καιρό, για συστηματικά pushbacks, δηλαδή για παράνομη επαναπροώθηση μεταναστών από τα ελληνικά χωρικά ύδατα στα τουρκικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι ελληνικές αρχές παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, προπαντός επειδή δεν δίνεται η δυνατότητα στους μετανάστες να ασκήσουν το δικαίωμα της αίτησης ασύλου.

Η κατάσταση στο Αιγαίο έχει φέρει την Κομισιόν σε δύσκολη θέση, δεδομένου ότι στην υπόθεση των pushbacks εμπλέκεται και η Frontex ως Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. ΜΚΟ και διεθνή ΜΜΕ καταλογίζουν στη Frontex ότι σκάφη της σταματούν φουσκωτά μεταναστών στα ανοιχτά του Αιγαίου και τους παραδίδουν στην ελληνική ακτοφυλακή, η οποία στη συνέχεια τους επαναπροωθεί στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Από την πλευρά της η Frontex επιμένει ότι πράττει ορθά.

Η Αθήνα πιστεύει σε «κάποιο» συμβιβασμό

Οι συζητήσεις μεταξύ της Κομισιόν και της ελληνικής κυβέρνησης για την παροχή βοήθειας της ακτοφυλακής διεξάγονται από τον Ιούνιο. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Spiegel, η Αθήνα είναι αισιόδοξη ότι τελικά θα πετύχει τον στόχο της. Ελπίζει ότι οι εικόνες της μαζικής φυγής Αφγανών από τη χώρα τους θα αναγκάσουν τις Βρυξέλλες να αλλάξουν γνώμη. Το γεγονός ότι έχει σταματήσει η ροή προσφύγων στο Αιγαίο οφείλεται σύμφωνα με την Αθήνα στη νέα ελληνική γραμμή του «επιθετικού ελέγχου» των συνόρων. Πηγές στην ελληνική πρωτεύουσα εκφράζουν την πεποίθηση ότι τελικά θα επιτευχθεί με την Κομισιόν «κάποιος συμβιβασμός» για την άμεση βοήθεια.

ΠΗΓΗ: Deutsche Welle

