ΠΑΟΚ: Σοκ με Ελ Καντουρί

Άσχημα νέα για τον "Δικέφαλο του Βορρά", μετά τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Ελ Καντουρί. Πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης.



Τον Ομάρ Ελ Καντουρί θα στερηθεί για τον επόμενο ενάμισι μήνα ο ΠΑΟΚ. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία για τον τραυματισμό που αποκόμισε στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι των «ασπρόμαυρων», στην Κροατία, για τα πλέι οφ του Conference League, με τη Ριέκα, το αποτέλεσμα της οποίας επιβεβαίωσε την αρχική διάγνωση για θλάση δεύτερου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο.

Η επιστροφή του στο γήπεδο προσδιορίζεται σε 4-6 εβδομάδες, ανάλογα με την αντίδραση του οργανισμού του στο πρόγραμμα αποθεραπείας που θα κάνει.

Η πρόληψη και η αποκατάσταση των τραυματισμών των ποδοσφαιριστών της ομάδας, υπενθυμίζεται, ήταν ένα από κεντρικά θέματα συζήτησης στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τους επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ.

Επαφή στη διάρκεια της οποίας ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ επισήμανε εμφατικά πως στόχος του «Δικεφάλου» είναι η ακόμη καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους παίκτες και η αναβάθμιση όλου του συστήματος υποστήριξης του ποδοσφαιρικού τμήματος.

