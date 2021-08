Πολιτική

Στην Ψέριμο η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

"Βαθύς σεβασμός" από την ΠτΔ στους κατοίκους του ακριτικού νησιού

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής της στην Κάλυμνο, μετέβη στην Ψέριμο και συνομίλησε με τους κατοίκους του ακριτικού νησιού. Εκεί έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Από την πρώτη στιγμή της θητείας μου υπογράμμισα το ενδιαφέρον μου για τις μακρινές γωνιές της πατρίδας μας. Σε κάθε επίσκεψή μου στα ακριτικά νησιά ένιωσα την ίδια συγκίνηση μπροστά στους κατοίκους που επιμένουν να ζουν μόνιμα στον τόπο τους, παρά τις δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες, την έλλειψη υποδομών, τις δυσκολίες επικοινωνίας. Χθες επισκέφθηκα την Τέλενδο και συνομίλησα με κατοίκους και με τους τέσσερις μαθητές του σχολείου και σήμερα εδώ, στην Ψέριμο, διαπιστώνω για μια ακόμη φορά τον ηρωισμό των ακριτών μας, τον ξεχωριστό πατριωτισμό τους. Η απόφασή τους να παραμείνουν εδώ δίνοντας ζωή στα νησάκια του Αιγαίου μας έχει μεγάλη εθνική σημασία. Θέλω να τους εκφράσω τον βαθύ σεβασμό μου και να τους διαβεβαιώσω ότι η Πολιτεία είναι κοντά τους, αρωγός στην προσπάθειά τους να μείνουν και να προκόψουν στον τόπο τους».

Στη συνέχεια, επιβαίνοντας σε σκάφος του Λιμενικού, χαιρέτησε το προσωπικό του Επιτηρητικού Φυλακίου Ψερίμου και τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους στην πατρίδα. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακηρύχθηκε χθες επίτιμη δημότης Καλύμνου.

