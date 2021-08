Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: παιδιά το 20% των κρουσμάτων στην Ελλάδα

Τι είπε για τα εμβόλια σε παιδιά 12 – 17 ετών και τις ανακοινώσεις για την τρίτη δόση σε ομάδες του πληθυσμού. Το άνοιγμα των σχολείων και η έκκληση για εμβολιασμούς.

«Συμπληρώθηκαν 20 μήνες από την έναρξη της επιδημίας και τα σχολεία θα ανοίξουν για δεύτερη χρονιά με «παρόντα» τον κορονοϊό», επεσήμανε κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση, στην ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα και την πρόοδο του προγράμματος εμβολιασμών, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Η κ. Θεοδωρίδου είπε ότι η δεύτερη χρονιά έχει την ιδιαιτερότητα της μεταδοτικότητας της μετάλλαξης Δέλτα, αλλά και του όπλου του εμβολιασμού, σημειώνοντας πως «είναι εντυπωσιακή η εικόνα για τα κρούσματα κορονοϊού σε παιδιά έως 17 ετών, από 7,5% τον Μάιο σε 20% τον Ιούλιο, που σημαίνει ότι σε κάθε πέντε κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, το ένα αφορούσε παιδί έως 17 ετών και μάλιστα με κλειστά σχολεία».

Επεσήμανε ότι αν και σε αυτές τις ηλικίες η νόσηση είναι ήπια, επεσήμανε ότι ο εμβολιασμός έναντι του κορονοϊού σε παιδιά έως 17 ετών συστήνεται από πολλές Εθνικές Επιτροπές Εμβολιασμού για μια σειρά λόγων, όπως η σωματική και ψυχική υγεία των ίδιων των παιδιών, την ελεύθερη συμμετοχή τους σε όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες, αλλά και στην αποτροπή της δημιουργίας εστιών μετάδοσης του κορονοϊού.

Τα lockdown έχει αποδειχθεί από μελέτες σε 80.000 νέους στην περίοδο των περιοριστικών μέτρων, ότι οδήγησε πολλά παιδιά να έχουν συμπτώματα κατάθλιψης ή άγχους, σε ποσοστά πολλαπλάσια σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αναφέροντας παράλληλα ότι η μείωση της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών, οδήγησε και σε άλλες παθήσεις, σημείωσε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, δείχνοντας ότι δεν υιοθετείται η επανάληψη των περιοριστικών μέτρων σε ότι αφορά την εκ του σύνεγγυς διδασκαλία.

Όπως είπε η κ. Θεοδωρίδου, ο εμβολιασμός των περισσότερων γονέων και η παρακίνηση για να εμβολιαστούν τα παιδιά τους, ίσως λειτουργήσει θετικά και για όλους όσοι, όπως σημείωσε «δίνουν λευκή κόλλα στους εμβολιασμούς».

Όπως προσέθεσε, άτομα άνω των 60 ετών και άτομα σε ανοσοκαταστολή αποτελούν ομάδες που είναι ανάγκη, σύμφωνα με μελέτες που παρουσιάστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, να κάνουν την τρίτη δόση εμβολίου έναντι του κορονοϊού. Συμπλήρωσε ότι αυτές θα συνεκτιμηθούν με άλλες μελέτες που υπάρχουν διαθέσιμες από το εξωτερικό «και σε λίγο καιρό θα υπάρχουν οι τελικές αποφάσεις για το ποιες ομάδες πληθυσμού θα πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση». Σημείωσε ακόμη ότι η τρίτη δόση θα γίνει με εμβόλια τεχνολογίας mRNA.

Κλείνοντας την τοποθέτηση της, η κ. Θεοδωρίδου είπε ότι «χτυπάει κουδούνι, ώστε παιδιά και έφηβοι, να κάνουν άμεσα το εμβόλιο έναντι του κορονοϊού».

