Κορονοϊός - ΕΕ: “Μπλόκο” σε ανεμβολίαστους ταξιδιώτες

Eπιβάλλει ξανά περιορισμούς στα μη αναγκαία ταξίδια από 5 χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επιβάλει και πάλι περιορισμούς στα μη αναγκαία ταξίδια από πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων είναι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, στο πλαίσιο των μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Οι χώρες μέλη διατηρούν πάντως το δικαίωμα να άρουν τους περιορισμούς για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από αυτές τις χώρες και έχουν εμβολιαστεί πλήρως.

Το Ισραήλ, το Κόσοβο, ο Λίβανος, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία και οι ΗΠΑ αφαιρέθηκαν από τη λίστα των «ασφαλών» χωρών. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες από αυτές τις πέντε χώρες μπορεί να υποστούν αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, όπως να τους επιβληθεί καραντίνα ή να υποχρεωθούν να κάνουν τεστ για την Covid-19.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ, όπως η Γερμανία και το Βέλγιο, είχαν ήδη συμπεριλάβει τις ΗΠΑ στη λίστα των «κόκκινων» χωρών. Αντιθέτως, Γαλλία και Ολλανδία θεωρούσαν τις ΗΠΑ «ασφαλή» χώρα.

Ο κατάλογος των ασφαλών χωρών συντάσσεται με βάση την επιδημιολογική κατάσταση σε κάθε χώρα. Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης η αμοιβαιότητα των μέτρων που επιβάλλονται κάθε φορά.

Στη λίστα των ασφαλών χωρών της ΕΕ περιλαμβάνονται μόνο 17 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι η Αλβανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία.

