Ανασχηματισμός: Σήμερα οι ανακοινώσεις

Οι ανακοινώσεις για το νέο σχήμα της κυβέρνησης θα γίνουν σήμερα από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Σήμερα στις 11:00 θα γίνουν από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα τις οποίες και αποφάσισε ο Πρωθυπουργός, κάτι που σημαίνει ότι αναβάλλεται για την Πέμπτη το προγραμματισμένο για σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι υπουργοί που αποχωρούν ή αλλάζουν "πόστο" έχουν ήδη αρχίσει να ενημερώνονται, καθώς ο Πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει τα τηλεφωνήματα σε παλιούς και νέους Υπουργούς.

Οι αλλαγές δεν αναμένεται να είναι ριζικές, αλλά, δομικές και όχι απαραίτητα μόνο σε επίπεδο Υπουργών, αλλά και υφυπουργών. Αξιοποίηση αναμένεται και σε επίπεδο «γαλάζιων» βουλευτών, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της τετραετίας.

Στο «στόχαστρο» βρίσκονται υπουργεία όπου υπήρξε ιδιαίτερη πίεση, όπως αυτό της Προστασίας του Πολίτη και Υγείας. Εκεί δεν αποκλείεται να δούμε και αλλαγές μεταξύ υπουργείων ή και υφυπουργών.

Ανάπτυξη χρειάζεται η οικονομία της χώρας, συνεπώς και δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές και στο εν λόγο υπουργείο.

Αμετακίνητοι φαίνονται οι Υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής, Εξωτερικών, Εργασίας και Περιβάλλοντος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι επιστέφει στην κυβέρνηση ο Τάκης Θεοδωρικάκος.





