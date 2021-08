Πολιτική

Οικονόμου για Αποστολάκη: Κατώτερος των περιστάσεων

Το παρασκήνιο της μη αποδοχής της υπουργικής θέσης. Τι θα γίνει με το νεοσύστατο υπουργείου και τις αρμοδιότητές του.

«Ο Πρωθυπουργός κάνοντας πράξη τη βούλησή του για συναίνεση στον κρίσιμο τομέα της Πολιτικής Προστασίας, αποφάσισε την ίδρυση υπουργείου με αυτό, ακριβώς, το αντικείμενο. Και επέλεξε για τη θέση του επικεφαλής ένα πρόσωπο με επιχειρησιακή εμπειρία, αλλά και διακομματική αποδοχή: Τον υπουργό Άμυνας της προηγούμενης κυβέρνησης και πρώην Αρχηγό ΓΕΕΘΑ κ. Ευάγγελο Αποστολάκη», αναφέρεται σε ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ειδικότερα ο Γιάννης Οικονόμου αναφέρει:

«Τα πραγματικά περιστατικά έχουν ως εξής:

Τις τελευταίες μέρες, προηγήθηκαν διερευνητικές συζητήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων συμφωνήθηκε και η φύση του νέου χαρτοφυλακίου. Μόλις χθες, άλλωστε, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, ο κ. Αποστολάκης αποδέχθηκε οριστικά την τοποθέτησή του. Γι’ αυτό και, σήμερα το πρωί, ο Γενικός Γραμματέας του Γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Γρηγόρης Δημητριάδης επικοινώνησε για το θέμα με τον Διευθυντή του Γραφείου του κ. Τσίπρα. Ενώ ανάλογη ενημέρωση υπήρξε και προς την κυρία Γεννηματά.

Μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος, η Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας ήλθε σε επαφή με τον κ. Αποστολάκη για τα πρακτικά ζητήματα της ορκωμοσίας. Και έλαβε την απάντηση ότι ο νέος υπουργός θα παραστεί σε αυτήν συνοδευόμενος πιθανώς από τη σύζυγό του.

Ακολούθησε, όμως, μία κατάπτυστη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ στην οποία χαρακτήριζε «αποστάτη» τον κ. Αποστολάκη, κάνοντας λόγο για «εξαγορά» του. Αμέσως μετά την επίθεση αυτή, ο κ. Αποστολάκης επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό, δηλώνοντάς του ότι δεν επιθυμεί να αναλάβει τη θέση του υπουργού.

Είναι πραγματικά αξιοθρήνητο το ότι η αξιωματική αντιπολίτευση στοχοποίησε με τόσο χυδαίο τρόπο ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να συμβολίσει την εθνική συνεννόηση. Τορπίλισε έτσι και μία μεγάλη πρωτοβουλία συναίνεσης σε ένα τομέα πολιτικής χωρίς κομματικό χρώμα, αφού έχει ως πρώτο μέλημα την προστασίας της υπέρτατης αξίας, της ανθρώπινης ζωής. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει μόνο τον διχασμό. Και το απέδειξε υπεράνω πάσης αμφιβολίας και πάλι σήμερα.

Αλλά και ο κ. Αποστολάκης απεδείχθη κατώτερος των περιστάσεων. Δείλιασε μπροστά στις απειλές του ΣΥΡΙΖΑ. Υποτάχθηκε στο κόμμα του και υπαναχώρησε στο κάλεσμα να υπηρετήσει την πατρίδα. Κρίμα για την υστεροφημία του.

Κατόπιν αυτών, οι αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μέχρι τον ορισμό νέου πολιτικού προϊσταμένου, ο υπουργός διατηρεί το σύνολο των σχετικών αρμοδιοτήτων. Τον δε επιχειρησιακό συντονισμό έχει ο σημερινός Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.

