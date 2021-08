Πολιτική

Ανασχηματισμός: η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης (εικόνες)

Εν μέσω της πολιτικής θύελλας που προκάλεσε η στάση του Ευάγγελου Αποστολάκη, ορκίζονται ενώπιον της ΠτΔ οι νέοι Υπουργοί και Υφυπουργοί.

Στον απόηχο της εκ των υστέρων άρνησης του Ευάγγελου Αποστολάκη να αποδεχθεί την θέση του νέου Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, η οποία έχει προκαλέσει σάλο αντιδράσεων, ορίστηκε η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης.

Ο ανασχηματισμός, που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις απο την αντιπολίτευση, έφερε σειρά αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, με αποχωρήσεις δύο υπουργών και αρκετών υφυπουργών, καθώς και με μετακινήσεις άλλων στελεχών.

Τα νέα μέλη της Κυβέρνησης έδωσαν όλα θρησκευτικό όρκο και αμέσως μετά υπέγραψαν τα πρωτόκολλα της υπουργοποίησης τους.

Ο νέος υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης επίσης προσερχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο δήλωσε: «Μεγάλη τιμή, μεγάλη εμπιστοσύνη, μεγάλη και η ευθύνη. Πολλή δουλειά και λίγα λόγια. Έχουμε πολλή δουλειά. Δεν σταματά το κυβερνητικό έργο. Από έναν άνθρωπο που έχει βρεθεί διασωληνωμένος, δίνω το μήνυμα ότι είμαι δίπλα στους ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ΜΕΘ, δίπλα στις οικογένειές τους. Και να ακούσουν όσοι διστάζουν για να μην βρεθούν σε αυτή τη θέση, να εμβολιαστούμε όλοι, για την υγεία μας πρώτα απ' όλα και μετά για το κοινωνικό σύνολο».

«Πολλή δουλειά», δήλωσε η νέα αναπληρώτρια υπουργός Υγείας αρμόδια για τις υπηρεσίες Υγείας Ασημίνα Γκάγκα η οποία μετά από σχετική ερώτηση για τη συνεργασία που είχε με τον κ. Κοντοζαμάνη απάντησε «εξαιρετική συνεργασία».

«Ευχαριστώ, θα τα πούμε στην τελετή παράδοσης στο υπουργείο», δήλωσε ο νέος υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο νέος υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος προσερχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο για την ορκωμοσία του δήλωσε ότι η είσοδός του στην κυβέρνηση είναι μια πρόκληση, προσθέτοντας «και νομίζω με την άψογη συνεργασία με τον Κώστα Καραμανλή θα φέρουμε τα αποτελέσματα που πρέπει τα οποία ήδη έχουν έρθει και έχουν προχωρήσει. Δεν έχουμε να πούμε κάτι καινούργιο, μπορούν να εξειδικευθούν περισσότερο».





Δείτε εικόνες από τις αφίξεις τους στο Προεδρικό Μέγαρο για την ορκωμοσία. Αρκετοί πήγαν μόνοι, άλλοι υπουργοί και υφυπουργοί όμως συνοδεύονταν απο μέλη της οικογένειας τους:

