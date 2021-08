Πολιτική

Ανασχηματισμός: η νέα Κυβέρνηση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώσεις από τον Γιάννη Οικονόμου. Οι είσοδοι, οι έξοδοι και τα νέα πρόσωπα στο κυβερνητικό σχήμα.

Σε ανασχηματισμό ανοιχτών μετώπων, όπως τον χαρακτηρίζουν οι συνεργάτες του πρωθυπουργού, προχώρησε τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τις ανακοινώσεις έκανε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Εκτός κυβέρνησης τέθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και από καραμπολα ο Χάρης Θεοχάρης, ενώ ο κεντρικός πυρήνας της κυβέρνησης ήτοι 16 υπουργοί έμειναν στα πόστα τους.

Έκπληξη η υπουργοποιηση του πρώην αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και υπουργού Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελου Αποστολάκη, με τον οποίο όμως φέρεται να υπάρχει εμπλοκή και να μην αποδέχεται την πρόταση.

Το υπουργικό συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Οι αλλαγές στην Κυβέρνηση

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης, προτάθηκε για το νέο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο υπάγεται και η Πυροσβεστική, ωστόσο, λίγο αργότερα προέκυψε εμπλοκή με την ανάληψη καθηκόντων του, καθώς όπως έλεγε σε συνεργάτες του δεν εξασφαλίσθηκε διακομματική συναινεση στο πρόσωπό του.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναλαμβάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ο Θάνος Πλεύρης αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας, με Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας την Μίνα Γκάκα.

Ο Βασίλης Κικίλιας γίνεται Υπουργός Τουρισμού.

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας γίνεται ο Νίκος Χαρδαλιάς.

. Τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για τον απόδημο ελληνισμό αναλαμβάνει ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (με αρμοδιότητα για την αλιευτική πολιτική) γίνεται ο Σίμος Κεδίκογλου, που εκλέγεται στην πυρόπληκτη Εύβοια.

Αναβαθμίζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δημιουργούνται ακόμη μία θέση Υπφυπουργού. Τις δύο θέσεις Υφυπουργών αναλαμβάνουν οι Μιχάλης Παπαδόπουλος (με αρμοδιότητα για τις μεταφορές, στην θέση του Γιάννη Κεφαλογιάννη) και ο μέχρι πρότινος ΓΓ του Υπουργείου, Γιώργος Καραγιάννης (με αρμοδιότητα για τις υποδομές).

Ακόμη, καταργείται η θέση του Υφυπουργού Οικονομικών που ήταν αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, την οποία κατείχε ο Γεώργιος Ζαββός.

Η ανακοίνωση της Κυβέρνησης:

Με απόφαση του Πρωθυπουργού συντελούνται οι ακόλουθες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα:

1. Συνιστάται Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με τις αρμοδιότητες του έως σήμερα Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, περιλαμβανομένης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τη θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

2. Τη θέση του Υπουργού Προστασίας του πολίτη αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.

3. Τη θέση του Υπουργού Υγείας αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Πλεύρης.

4. Τη θέση της αναπληρωτού Υπουργού Υγείας αναλαμβάνει η Ασημίνα Γκάγκα.

5. Τη θέση του Υπουργού Τουρισμού αναλαμβάνει ο Βασίλειος Κικίλιας.

6. Τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για τον απόδημο ελληνισμό αναλαμβάνει ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

7. Τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει ο Νικόλαος Χαρδαλιάς.

8. Τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αρμόδιου για την αλιευτική πολιτική αναλαμβάνει ο Σίμος Κεδίκογλου.

9. Τη θέση του Υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών αρμόδιου για θέματα μεταφορών αναλαμβάνει ο Μιχάλης Παπαδόπουλος.

10. Συνιστάται θέση Υφυπουργού στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών με αρμοδιότητα τις υποδομές. Τη θέση αναλαμβάνει ο έως σήμερα Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Καραγιάννης.

11. Η θέση του Υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα καταργείται.

Ειδήσεις σήμερα:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Θεμιστοκλέους: Καμία παράταση για τους υγειονομικούς

Ο κορονοϊός έβαλε “φρένο” στις γεννήσεις

Αφγανιστάν: Αποχώρησαν οι Αμερικανοί στρατιώτες – Πανηγυρίζουν οι Ταλιμπάν