Πολιτική

Οικονόμου για ανασχηματισμό: Προνόμιο και ευθύνη του Πρωθυπουργού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί υπουργικό συμβούλιο. Τι είπε για την πορεία της πανδημίας και τους εμβολιασμούς.



«Το επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα μας παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το επόμενο διάστημα θα είναι εξαιρετικά καθοριστικό για την εξέλιξη της πανδημίας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Οι ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο αύξησης κρουσμάτων και νοσηλειών, υπογραμμίζουν ότι το πιο αποτελεσματικό όπλο απέναντι στη πανδημία είναι ο εμβολιασμός και συνιστούν σχολαστική τήρηση των μέτρων προστασίας καθώς και τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων ιδίως για όσους επιστρέφουν από τις διακοπές», τόνισε.

Και εξήγησε: «Για το σκοπό αυτό από σήμερα μέχρι και την επόμενη Δευτέρα διατίθενται δωρεάν δύο self test από τα φαρμακεία στους μη εμβολιασμένους εργαζομένους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και στους μη εμβολιασμένους συμπολίτες μας ηλικίας 5-30 ετών.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε γόνιμη πρόταση, κάθε γόνιμη ιδέα προκειμένου να πειστούν και να ενθαρρυνθούν για να διευκολυνθούν οι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας. Να αξιοποιήσουν δηλαδή το προνόμιο του εμβολιασμού που μας χάρισε η επιστήμη».

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου: «διαπιστώνεται ήδη ότι ήταν θετικά τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της freedom pass, της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας αξίας 150 ευρώ για τουρισμό και πολιτισμό, που ανακοινώθηκε πριν δύο μήνες και χορηγείται εδώ και ενάμισι μήνα σε όλες τις νέες και τους νέους 18-25 ετών που έχουν εμβολιαστεί ή θα εμβολιαστούν μέχρι το τέλος του 2021».

Επεσήμανε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στις 27 Ιουνίου, δηλαδή μία μέρα πριν εφαρμοστεί το μέτρο οι νέοι 18-25 ετών που είχαν δηλώσει συμμετοχή στον εμβολιασμό ήταν περίπου 130.000 δηλαδή 13,6% του συνολικού τους πληθυσμού. Μέχρι τις 23 Αυγούστου, είχαν εμβολιαστεί ή είχαν κλείσει το πρώτο τους ραντεβού για να εμβολιαστούν περίπου 410.000 νέα παιδιά δηλαδή το 43% της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Απ' αυτούς οι 310.000 περίπου είχαν κάνει χρήση του freedom pass για την οποία είχαν διατεθεί 33,7 εκατομμύρια ευρώ. Προκύπτει λοιπόν ότι ένας αριθμός περίπου στο 75% των νέων που εμβολιάστηκαν αξιοποίησαν αυτή την κάρτα».

Πρόσθεσε πάντως πως «προφανώς κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πόσους ακριβώς επηρέασε η κάρτα να εμβολιαστούν, σίγουρα όμως επιτάχυνε τον εμβολιασμό εκείνων που το είχαν αποφασίσει και για διάφορους λόγους δεν βιάζονταν».

Στη συνέχεια, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «σημειώνεται ακόμα ότι για να ενθαρρυνθούν και να διευκολυνθούν οι συμπολίτες μας στον εμβολιασμό ξεκίνησε χθες η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος εμβολιασμού σε πλατείες έξω από ιερούς ναούς από κινητές ομάδες του Υπουργείου Υγείας. Τα στοιχεία από τον ΕΟΔΥ δείχνουν ότι η πανδημία σε αυτή τη φάση απειλεί κυρίως τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας. Αυτή η επιστημονική παραδοχή, οι απαιτήσεις του ελληνικού και τους διεθνούς Δικαίου αλλά και η ανάγκη να θωρακίσουμε τη δημόσια και την ιδιωτική σφαίρα απέναντι στο ενδεχόμενο νέων καθολικών περιορισμών προσδιόρισαν τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο των μέτρων που ανακοινώθηκαν με στόχο να προστατεύσουμε με διαφορετικό τρόπο τους εμβολιασμένους και τους μη εμβολιασμένους συμπολίτες μας. Είναι θετικό το γεγονός ότι από τα μέσα Αυγούστου υπάρχει μία αυξητική τάση στα νέα ραντεβού αλλά όπως επισημαίνουν και οι ειδικοί για να χτίσουμε το τείχος ανοσίας χρειαζόμαστε επιπλέον τουλάχιστον ένα εκατομμύριο εμβολιασμένους».

H αναστολή καθηκόντων για όσους υγειονομικούς δεν έχουν εμβολιαστεί θα εφαρμοστεί από 1η Σεπτεμβρίου

Στο σημείο αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «για το σκοπό αυτό πρέπει όλοι μας, πολιτικά κόμματα, τοπική αυτοδιοίκηση, Εκκλησία, συλλογικοί φορείς χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις να ενώσουμε τη φωνή μας στη γραμμή της επιστήμης, της λογικής και του χρέους απέναντι στη θωράκιση της κανονικότητας της ζωής στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα.

Θέλω να υπενθυμίσω ότι από μεθαύριο Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου, λήγει η προθεσμία για τον εμβολιασμό των υγειονομικών στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές. Ο νόμος που προβλέπει την αναστολή των καθηκόντων για όσους δεν έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση, θα εφαρμοστεί. Ο νόμος θα εφαρμοστεί στο ακέραιο. Παράλληλα θα υπάρξει επιστροφή του μισθού που έχει καταβληθεί στα τέλη Αυγούστου περί τις 10 Σεπτεμβρίου ενώ όσοι τεθούν σε αναστολή εργασίας, δεν είναι βέβαιο ακόμη κι όταν επιλέξουν να εμβολιαστούν μετά, ότι θα επιστρέψουν στις ίδιες θέσεις δεδομένου ότι ο χαρακτήρας, οι ανάγκες και η οργάνωση του ΕΣΥ, ως έναν βαθμό θα έχουν αλλάξει».

Υπογράμμισε πως «η κυβέρνηση χρειάζεται να προχωρήσει και θα προχωρήσει στην εφαρμογή των μέτρων όχι από γινάτι, όχι για να τιμωρήσει κανέναν, όχι για να βάλει κάποιον απέναντι, όχι για να δημιουργήσει εχθρούς αλλά για να προστατεύσει ολόκληρη την κοινωνία, εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους. Το υπουργείο Υγείας έχει πάρει όλα τα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν από ενδεχόμενες αναστολές εργασίας ανεμβολίαστων».

Θα καλυφθούν όπως εξήγησε ακόμη ο κ. Οικονόμου και αρρυθμίες «που ενδεχομένως στην πρώτη φάση μπορεί να παρουσιαστούν». Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε: «ο εμβολιαστικός μηχανισμός που δημιούργησε η Πολιτεία λειτουργεί με υποδειγματικό τρόπο και δίνει πλέον στον καθένα τη δυνατότητα να εμβολιαστεί με όποιο εμβόλιο θέλει, όπου θέλει, ακόμη και αυθημερόν. Καλούμε λοιπόν όλους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας να τον αξιοποιήσουν. Το τελευταίο πράγμα που μας απασχολεί και πολύ περισσότερο που επιδιώκουμε είναι να εμπλακούμε σε μια ανούσια διαδικασία αντιπαράθεσης, σε μια διαδικασία δράσης και αντίδρασης. Το ζήτημα της ανοσίας απέναντι στον κορονοϊό -που αντιμετωπίζεται μόνο από τον εμβολιασμό- δεν είναι ούτε ταξικό, ούτε θρησκευτικό, ούτε ιδεολογικό, ούτε συνδικαλιστικό. Είναι ζήτημα επιστήμης και σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή».

Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ακολούθως, αναφερόμενος στους νέους φοιτητές, ο κ. Οικονόμου είπε: «Αρχικά, θα ήθελα να εκφράσουμε συγχαρητήρια σε όλες και όλους τους υποψήφιους που δοκίμασαν τις δυνάμεις τους στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις σε μία κατ’ ομολογία δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά. Καλή φοιτητική ζωή στα παιδιά που πέτυχαν το στόχο τους και σε όσους υποψηφίους δεν τα κατάφεραν φέτος να τους υπενθυμίσουμε ότι ανοίγεται μπροστά τους ένας διαφορετικός δρόμος με πολλές ευκαιρίες. Ανοίγεται μπροστά τους μια ζωή γεμάτη ευκαιρίες.

Οι μεταρρυθμίσεις που έχουμε δρομολογήσει έχουν σταθερό προσανατολισμό τους την ποιότητα σε κάθε έκφανση του δημόσιου βίου, πόσο μάλλον στην εκπαίδευση. Αναβαθμίζουμε τα ελληνικά Πανεπιστήμια, δίνοντας μεγαλύτερη αξία και αντίκρισμα στον κόπο των νέων και τις θυσίες των γονιών τους. Αναβαθμίζουμε τα δημόσια Ι.Ε.Κ., προσφέροντας στους νέους που επιθυμούν να βγουν γρήγορα στην παραγωγική διαδικασία ποιοτική και αναγνωρισμένη εκπαίδευση, ώστε να γίνουν άμεσα αυτοδύναμοι και ικανότατοι επαγγελματίες. Δίνουμε αξία και αντίκρισμα στα όνειρα των νέων ανθρώπων, στο μόχθο τους, στις θυσίες των οικογένειών τους. Με ειλικρίνεια και τιμιότητα.

Δίνουμε στα ελληνικά Πανεπιστήμια ένα εργαλείο να προχωρήσουν περαιτέρω στην πορεία αναβάθμισης των σπουδών και της έρευνας. Αναβαθμίζουμε τα δημόσια Ι.Ε.Κ. προσφέροντας στο νέο που θέλει να περάσει γρήγορα στην παραγωγική διαδικασία μια πολλά υποσχόμενη επιλογή. Για αυτό άλλωστε για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν εξασφαλιστεί σχεδόν 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, Ανθεκτικότητας, ΕΣΠΑ και λοιπούς πόρους».

Όπως υπογράμμισε λίγο πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής βρίσκονται κάποια από τα μεγαλύτερα αδιέξοδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες παιδιά κατέληγαν σε σχολές που δεν επιθυμούσαν στην πραγματικότητα να σπουδάσουν, που τις είχαν δηλώσει στο μηχανογραφικό σχεδόν μηχανικά. Σε σχολές που με άφρονες νομοθετικές παρεμβάσεις, αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας τους και μετατράπηκαν, σε μια νύχτα, και χωρίς καμία προετοιμασία, σε Α.Ε.Ι.. Σε σχολές με ανεπαρκείς υποδομές, υλικές και ανθρώπινες.

Το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών ήταν η φοιτητική εγκατάλειψη. Υψηλό ποσοστό των νέων δεν ολοκλήρωνε τις σπουδές του, επειδή αυτές δεν τους ενδιέφεραν και δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Μια κατάσταση αιμορραγίας -χρόνου, ενέργειας και χρήματος- τόσο για τους νέους και τις νέες όσο και για τις οικογένειές τους. Μια κατάσταση που δεν προάγει την προκοπή των ανθρώπων και την κοινωνική ευημερία. Η μεταρρύθμιση για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποστηρίζει αποτελεσματικά την πρώτιστη ανάγκη των νέων: Τη δημόσια δωρεάν ποιοτική εκπαίδευση, που θα δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας τόσο για τους ίδιους όσο και για την πατρίδα».

Ανασχηματισμός

Ο κ. Οικονόμου, μιλώντας για τον ανασχηματισμό σημείωσε ότι «η ανάγκη, η έκταση, το βάθος, το αποτύπωμα, ο χαρακτήρας της ανασύνταξης του στελεχιακού δυναμικού της κυβέρνησης αφορά αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».

«Έχει την πλήρη αίσθηση της, εικόνας, γνωρίζει σε όλη της την έκταση τη μεγάλη εικόνα. Είναι αυτός που έχει όχι μόνο το προνόμιο συνταγματικά αλλά και την ευθύνη στην ισχυρή πλειοψηφία που του έδωσε την εντολή να κυβερνά, να παίρνει τις αποφάσεις για να διαμορφώνονται κάθε φορά οι καλύτεροι δυνατοί όροι έτσι ώστε να πηγαίνουμε την πατρίδα μπροστά (…) αυτό θα γίνεται μέχρι την ολοκλήρωση της τετραετίας», συμπλήρωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αύριο Τρίτη 31/08/2021 στις 11 θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο.

«Αύριο στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Ανάμεσα στα υπόλοιπα θέματα θα γίνει ενημέρωση για την πορεία αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και επενδύσεων για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση και το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τις οργανώσεις κοινωνίας πολιτών και την εθελοντική απασχόληση. Την Τετάρτη το πρωί ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο Bled Strategic Forum, που γίνεται στη Σλοβενία, είπε ο Γιάννης Οικονόμου κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Δέκα κιλά φυσίγγια εκεί που βρέθηκαν νεκρά φλαμίνγκο (εικόνες)

Παραολυμπιακοί – Τσαπατάκης: Και τελευταίος να έβγαινα πάλι θα χαιρόμουν

Περού: Νεκροί και αγνοούμενοι από σύγκρουση πλοίων (βίντεο)