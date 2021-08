Πολιτική

Ανασχηματισμός: αντίστροφη μέτρηση για αλλαγές στην κυβέρνηση

Τα υπουργεία όπου «τρίζουν» οι καρέκλες και οι αμετακίνητοι στις θέσεις τους υπουργοί και υφυπουργοί.

Προ των πυλών βρίσκεται ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης, ο οποίος αναμένεται ακόμα και αύριο, με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις ΗΠΑ, όπου έχει πάει για να εγκαταστήσει την κόρη του στο πανεπιστήμιο.

Εκτός απροόπτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ με νέο κυβερνητικό σχήμα, κάτι που είχε προαναγγείλει ήδη από το διάγγελμά του κατά την περίοδο των πυρκαγιών σε Βαρυμπόμπη, Εύβοια και Πελοπόννησο.

Οι αλλαγές δεν αναμένεται να είναι ριζικές, αλλά, δομικές και όχι απαραίτητα μόνο σε επίπεδο Υπουργών, αλλά και υφυπουργών. Αξιοποίηση αναμένεται και σε επίπεδο «γαλάζιων» βουλευτών, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της τετραετίας.

Στο «στόχαστρο» βρίσκονται υπουργεία όπου υπήρξε ιδιαίτερη πίεση, όπως αυτό της Προστασίας του Πολίτη και Υγείας. Εκεί δεν αποκλείεται να δούμε και αλλαγές μεταξύ υπουργείων ή και υφυπουργών.

Ανάπτυξη χρειάζεται η οικονομία της χώρας, συνεπώς και δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές και στο εν λόγο υπουργείο.

Αμετακίνητοι φαίνονται οι Υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής, Εξωτερικών, Εργασίας και Περιβάλλοντος.

Λόγω του προγράμματος του Πρωθυπουργού, οι ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα ή την Πέμπτη, καθώς το Σαββατοκύριακο 11-12 Σεπτεμβρίου είναι η ΔΕΘ.

