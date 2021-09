Αθλητικά

Παραολυμπιακοί: Ο Γκαβέλας στα ημιτελικά των 100μ με παγκόσμιο ρεκόρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακός ο Έλληνας πρωταθλητής που έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα Τ11.

(φωτογραφία αρχείου)

Μία εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Θανάσης Γκαβέλας μαζί με τον συνοδό αθλητή του τον Σωτήρη Γκαραγκάνη στα προκριματικά των 100 μέτρων Τ11, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.

Οι δύο αθλητές ήταν εντυπωσιακοί και τερμάτισαν πρώτοι στη σειρά τους με χρόνο 10.88, που αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ και ρεκόρ Αγώνων και πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Το προηγούμενο Παγκόσμιο ρεκόρ είχε ο Ντέιβιντ Μπράουν από το 2014 με χρόνο 10.92, ενώ ο Αμερικανός αθλητής κατείχε και το Παραολυμπιακό ρεκόρ με χρόνο 10.99 από τους Αγώνες στη Βραζιλία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάεφ σε Δένδια: βασιζόμαστε στην Ελλάδα για την ένταξή μας στην ΕΕ

Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη και βανδαλισμός σε σπίτι εισαγγελέα

Κορονοϊός: rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 145 σημεία