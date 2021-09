Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος - Κορονοϊός: μαζικοί εμβολιασμοί πριν ανοίξουν τα σχολεία

Τι είπε για τους δεκάδες θανάτους που καταγράφηκαν την Τετάρτη στην Ελλάδα, τις νοσηλείες παιδιών με κορονοϊό στις ΜΕΘ, και την νέα μετάλλαξη “Mu”.

«Όσο θα πηγαίνουμε μέσα στον Σεπτέμβριο και αυξάνονται οι δραστηριότητες σε εσωτερικούς χώρους οι αριθμοί αυτοί, των νεκρών, των κρουσμάτων και των διασωληνωμένων θα αυξάνονται καθώς δεν έχουμε επιτύχει ακόμη τους επιθυμητούς αριθμούς εμβολιασμών», είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος., ερωτηθείς για τους 47 νεκρούς που καταγράφηκαν την Τετάρτη στην Ελλάδα.

Για να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία, ο κ. Βασιλακόπουλος είπε ότι «πρέπει να εμβολιάσουμε μαζικά τα παιδιά μας. Ειδικά για τα παιδιά από 16 ετών, ουσιαστικά για όλο το Λύκειο δηλαδή, υπάρχει πλήρης έγκριση για το εμβόλιο της Pfizer».

«Τα περσινά μέτρα στα σχολεία αρκούσαν πέρσι με τα τότε δεδομένα, ενώ τώρα αυτά δεν είναι αρκετά, γιατί η μεταδοτικότητα του ιού έχει αυξηθεί», είπε ο κ. Βασιλακόπουλος, προσθέτοντας ότι «το αμέσως χειρότερο για έναν γονιό από το να χάσει το παιδί του, είναι να νοσηλεύεται το παιδί του στην Εντατική. Κάθε εβδομάδα νοσηλεύουμε και άλλο ένα παιδί στην Εντατική».

Όπως επεσήμανε ο Καθ. Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας, «δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των παιδιών», ενώ σχετικά με την νέα μετάλλαξη του κορονοϊού, την «Μυ», είπε ότι παρακολουθείται με προσοχή από την επιστημονική κοινότητα.

