Κοινωνία

Κορονοϊός - Σχολεία: τι θα γίνει εάν νοσήσει μαθητής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εισηγούνται οι ειδικοι, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Τα σχολεία ανοίγουν τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και οι ειδικοί εισηγούνται τον τρόπο λειτουργίας σε περίπτωση ύπαρξης κρούσματος κορονοϊού.

Σιγκεκριμένα, όταν νοσήσει μαθητής του τμήματος ο διπλανός του στο θρανίο τίθεται σε καραντίνα. Όσοι είναι στο μπροστά και το πίσω θρανίο τίθενται σε καραντίνα εφόσον δεν έκαναν σωστή χρήση της μάσκας. Αυτό αφορά τους ανεμβολίαστους μαθητές. Από την καραντίνα επιστρέφουν μια εβδομάδα μετά από αρνητικό rapid test

Οι υπόλοιποι μαθητές του τμήματος εφόσον είναι ανεμβολίαστοι θα κάνουν ένα rapid test, μετα ακολουθούν τα 2 self tests και την 7η ημέρα πάλι rapid. Για εμβολιασμένα παιδιά προβλέπεται μόνον test στην αρχή και στο τέλος των 7 ημερών. όλοι πάντως παραμένουν στο σχολείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 47 θάνατοι και 2871 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Κορονοϊός: Στη δεύτερη φάση το φάρμακο της Pfizer

Καβάλα: Πυροβολισμοί με τραυματίες σε παραλία