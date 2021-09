Αθλητικά

Προκριματικά Μουντιάλ – Πορτογαλία: Νίκη με ανατροπή και ρεκόρ Ρονάλντο

Ανατροπή-θρίλερ η Πορτογαλία με... μυθικό ρεκόρ του Ρονάλντο. Οι υπόλοιποι αγώνες της ημέρας.

Με μία απίστευτη ανατροπή που «υπέγραψε» ο Ρονάλντο, ο αρχισκόρερ, πλέον, όλων των εποχών σε επίπεδο εθνικών ομάδων (110 γκολ), η Πορτογαλία βρέθηκε από την κόλαση στον παράδεισο στις καθυστερήσεις του αγώνα με την Ιρλανδία (2-1), την ώρα που η Γαλλία «σκόνταφτε» απέναντι στην Βοσνία (1-1), ενώ η Δανία χρειάστηκε μόλις τα πρώτα 15 λεπτά της αναμέτρησης για να φτάσει στο 2-0 επί της Σκωτίας και να κάνει το 4Χ4 στο ξεκίνημα των προκριματικών του Μουντιάλ 2022.

Για 89 λεπτά η Ιρλανδία κρατούσε στα χέρια της το «σπουδαίο» επί της Πορτογαλίας στο Φάρο, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Παρότι ο νεοαποκτηθείς άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να σκοράρει στο 15΄ με πέναλτι, στο 89΄ και 90΄+6 «πήρε τ΄ όπλο» του δύο φορές και οδήγησε τους Ίβηρες στην τεράστια ανατροπή.

Με τα δύο γκολ που πέτυχε έφτασε τα 110 κι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ξεπερνώντας τον σπουδαίο Ιρανό στράικερ, Αλί Νταΐ, ο οποίος είχε σημειώσει 109.

Ο Λουίς Φαν Γκάαλ ξεκίνησε με θετικό αποτέλεσμα την τρίτη θητεία του στον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας. Σ΄ένα δύσκολο και κρίσιμο ματς στο Οσλο, απέναντι στη Νορβηγία, οι «οράνιε» έμειναν «όρθιοι» με σκορ 1-1, την ώρα που στο «Σταντ ντε Φρανς» η Γαλλία δεν μπορούσε να ξεπεράσει με επιτυχία το εμπόδιο της Βοσνίας (1-1).

Οι «τρικολόρ», μάλιστα, από το 51ο λεπτό έπαιζαν με παίκτη λιγότερο εξαιτίας της αποβολής του Κουντέ.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και οι βαθμολογίες των 10 ομίλων της Ευρωπαϊκής Ζώνης:

1ος Όμιλος

Λουξεμβούργο-Αζερμπαϊτζάν: 2-1 (8΄ Γκοντσάλβες Πίντο, 28΄ Ροντρίγκες - 67΄ Μακμούντοφ)

Πορτογαλία-Ιρλανδία: 2-1 (89΄, 90΄+6 Ρονάλντο - 45΄ Ίγκαν)

2ος Όμιλος

Γεωργία-Κόσοβο: 02/09

Σουηδία-Ισπανία: 02/09

3ος Όμιλος

Λιθουανία-Β. Ιρλανδία: 02/09

Ιταλία-Βουλγαρία: 02/09

4ος Όμιλος

Καζακστάν-Ουκρανία: 2-2 (74΄, 90΄+6 Βαλιούλιν - 2΄ Γιάρεμτσουκ, 90΄+3 Σικάν)

Γαλλία-Βοσνία: 1-1 (40΄ Γκριεζμάν - 36΄ Τζέκο)

5ος Όμιλος

Εσθονία-Βέλγιο: 02/09

Τσεχία-Λευκορωσία: 02/09

6ος Όμιλος

Νησιά Φαρόε-Ισραήλ: 0-4 (12΄,44΄,90΄+2 Ζάχαβι, 52΄ Νταμπούρ)

Μολδαβία-Αυστρία: 0-2 (45΄+1 Μπαουμγκάρτνερ, 90+4΄ Αρναούτοβιτς)

Δανία-Σκωτία: 2-0 (14΄ Βας, 15΄ Μέλε)

7ος Όμιλος

Λετονία-Γιβραλτάρ: 3-1 (50΄,85΄ Γκουντκόβσκις, 89΄ Τσιγκάνικς - 71΄ Ντε Μπαρ)

Νορβηγία-Ολλανδία: 1-1 (20΄ Χάαλαντ - 37΄ Κλάασεν)

Τουρκία-Μαυροβούνιο: 2-2 (9΄ Ουντέρ, 31΄ Γιαζίτσι - 40΄ Μάρουσιτς, 90΄+7 Ραντούνοβιτς)

8ος Όμιλος

Μάλτα-Κύπρος: 3-0(44΄,54΄ Ατάρντ, 46΄ Μπονγκ)

Σλοβενία-Σλοβακία: 1-1 (42΄ Στογιάνοβιτς - 32΄ Μπόζενικ)

9ος Όμιλος

Ανδόρα-Σαν Μαρίνο: 02/09

Ουγγαρία-Αγγλία: 02/09

Πολωνία-Αλβανία: 02/09

10ος Όμιλος

Λιχτενστάιν-Γερμανία: 02/09

Β. Μακεδονία-Αρμενία: 02/09

Ισλανδία-Ρουμανία: 02/09

