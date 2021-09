Πολιτισμός

Μητσιάς για Θεοδωράκη: έφυγε μια “κολώνα” του Παρθενώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως αποχαιρετά ο δημοφιλής τραγουδιστής τον μεγάλο συνθέτη, που έφυγε από την ζωή, πλήρης ημερών.

«Είναι σαν να έφυγε μια κολώνα του Παρθενώνα. Ο Μίκης ήταν η καινούρια μας “Ακρόπολη”», είπε ο Μανώλης Μητσιάς στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», για τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη.

Όπως σημείωσε ο δημοφιλής τραγουδιστής, «o Μίκης είναι ο μέγιστος των Ελλήνων».

«Λυπάμαι πάρα πολύ, ήμουν μαθητής του, φίλος του, συνεργάτης του», ανέφερε εμφανώς συγκινημένος.

Όπως σημείωσε ο Μανώλης Μητσιάς για τον Μίκη Θεοδωράκη, «εγώ στην Αμερική που έκανα συναυλίες κατάλαβα την αξία του. Ήρθε όλος ο Τύπος, ο κόσμος τον τίμησε, ήταν πολύ μεγάλος».

Πολλοί άνθρωποι του πνεύματος αποχαιρετούν τον σπουδαίο Έλληνα, με αναρτήσεις του στα social media.

Εθνικό πένθος. Ο Μίκης μας ταξίδεψε στην Αθανασία. pic.twitter.com/I4zPT1Gl78

— ΙΓΕΡΙΝΟΥ ΚΑΚΙΑ (@Gh0xuLZHXdi3LEf) September 2, 2021

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», μίλησε για τον Μίκη Θεοδωράκη και ο έτερος σπουδαίος συνθέτης μας, ο Γιώργος Κατσαρός.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα:





Ειδήσεις σήμερα:

Mad Clip: ποιος ήταν ο τράπερ που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Βόρεια Καρολίνα: μαθητής σκότωσε τον συμμαθητή του (εικόνες)

Λαμία: Σκύλος δάγκωσε παιδί και τη μάνα του σε παιδική χαρά