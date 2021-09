Πολιτισμός

Νταλάρας για Μίκη Θεοδωράκη: Σαν να κόπηκε ο αέρας

Κατάθεση ψυχής από τον Γιώργο Νταλάρα για τον Μίκη Θεοδωράκη.

Ο μεγάλος ερμηνευτής Γιώργος Νταλάρας κάνει μια κατάθεση ψυχής για τον κορυφαίο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, με τον οποίο συνεργάστηκε χαρίζοντάς μας στιγμές ανάτασης, αλλά, όπως αποκαλύπτει, είχε γνωρίσει από μικρό παιδί.

"Η Ελλάδα κι ο κόσμος πενθεί. Άπνοια. Σαν να κόπηκε ο αέρας. Έφυγε η φθαρτή υπόσταση. Αυτό το δυνατό, στιβαρό σώμα που υπέμεινε καρτερικά και αγόγγυστα, πολέμους, διωγμούς, εξορίες, φυλακές, φάλαγγα, προβοκάτσιες, κυνηγητά. Το πνεύμα όμως μένει. Αυτό το πνεύμα που έκανε την υψηλή ποίηση τραγούδι που ένωσε τον λαό και τον σήκωσε ψηλά. Η βαθιά ψυχή, η γενναιότητα, το ανεξάντλητο έργο που έγινε τραγούδι αξιοπρέπειας και παρηγοριάς, αυτό που ένωσε τους συνανθρώπους μας σε άλλες χώρες, από την Κρήτη μέχρι την Λατινική Αμερική. Ο Μίκης, ως μέγιστος εθνικός ευεργέτης, προσέφερε απλόχερα την μουσική του, τα τραγούδια του, τον λόγο του, το υπόδειγμα της ζωής του σε όλο τον κόσμο. Ανεκτίμητη περιουσία!", ανέφερε ο σπουδαίος τραγουδιστής.

Συνέχισε τονίζοντας ότι "Τα θεμέλιά του είναι στα βουνά. Και αυτά τα βουνά καλούμαστε όλοι και κυρίως ο σκεπτόμενος και ο ανήσυχος λαός που τόσο αγάπησε, να σηκώσει τώρα στους ώμους του, όσο αντέξει, αυτή την παρακαταθήκη. Έτσι όπως σήκωνε αυτός στους ώμους έναν αιώνα όλη την Ελλάδα ως τα πέρατα της γης. Δεν είναι εύκολο ν’ αντέξουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε! ".

"Μικρό παιδί με πήγε η μάνα μου, συναγωνίστρια του, στην Νέα Σμύρνη να τον δω για πρώτη φορά. Σήκωσα τα μάτια μου ψηλά, πολύ ψηλά, για να τον συναντήσω. Σήμερα τα κατέβασα για πρώτη φορά για να τον δω, για να του πω πόσο τον αγαπάμε και πόση ευγνωμοσύνη του χρωστάμε. Εμείς και ο κόσμος όλος", προσθέτει ο Γιώργος Νταλάρας.

