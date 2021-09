Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος μετέφερε μετανάστες με πολυτελές αυτοκίνητο

Χειροπέδες σε 16χρονο για παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Ανήλικος από τη Συρία φέρεται να επιστρατεύτηκε από δίκτυο διακινητών για τη μεταφορά παράτυπων μεταναστών από τον Έβρο προς την ενδοχώρα. Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον 16χρονο κοντά στα Κερδύλια να οδηγεί πολυτελές αυτοκίνητο προερχόμενο από τον Έβρο, μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν πέντε συμπατριώτες του. Στη θεά των αστυνομικών και καθώς κινούταν στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, ο ανήλικος ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας μάταια να διαφύγει, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Η περίπτωσή του δεν είναι η μοναδική. Πρόσφατα είχε συλληφθεί στην Αρέθουσα 15χρονος αλλοδαπός για μεταφορά έξι μεταναστών, οι τρεις εκ των οποίων στο πορτ-μπαγκάζ του οχήματος που οδηγούσε. Πρόκειται, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση τέτοιων υποθέσεων, για «ευκαιριακά» μέλη δικτύων διακίνησης μεταναστών που αναλαμβάνουν να κάνουν τη «δουλειά» για λίγα χρήματα, με τους «εντολείς» τους -που ανήκουν στον πυρήνα των κυκλωμάτων- να αδιαφορούν για την τύχη τους σε περίπτωση που συλληφθούν ή εμπλακούν σε κάποιο τροχαίο.

Από δικογραφίες που χειρίζονται τα τμήματα διαχείρισης μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, προκύπτει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ανήλικοι οδηγοί δεν έρχονται σε επαφή με τους πραγματικούς διακινητές, αλλά επικοινωνούν με εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, μέσω των οποίων παίρνουν πληροφορίες για το στίγμα απ' όπου θα παραλάβουν το αυτοκίνητο μεταφοράς και τους διακινούμενους μετανάστες.

