Εθνική Οδός: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής (εικόνες)

Το μηχανάκι που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας συγκρούστηκε με αγροτικό. Οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας είναι σοκαριστικές.

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας νεαρός άνδρας σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, στην διασταύρωση Λευκοχωρίου στην Ε.Ο. Πατρών - Πύργου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός ενός αγροτικού μικρού φορτηγού επιχείρησε να στρίψει από την Εθνική Οδό σε χωματόδρομο και συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 27χρονος οδηγός της.

Η μοτοσικλέτα μετά τη σύγκρουση πήρε φωτιά και επενέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμαλιάδας.

Το Τμήμα Τροχαίας Αμαλιάδας διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Βίντεο: Ilialive.gr

