Άλιμος: Εντυπωσιακές εκδηλώσεις με κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες (εικόνες)

Την επάνοδο των δύο θεαματικών αλλά και ταυτόχρονα πολιτιστικών εκδηλώσεων που πέρυσι έπεσαν «θύματα» της πανδημίας, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης. Μετά την επιτυχία του πρώτου Alimos Classic Car Sunday το 2019, η εντυπωσιακή αυτή υπαίθρια έκθεση κλασικών αυτοκινήτων όχι απλώς επαναλαμβάνεται με νέα/παλιά εκθέματα, αλλά απλώνεται και στον κόσμο της κλασικής μοτοσυκλέτας.

Έτσι, στον μαγευτικό πεζόδρομο Αλίμου, δίπλα στη θάλασσα, την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Αλίμου, η ΦΙΛΠΑ και ο Νίκος Μαστοράκης παρουσιάζουν τα σπανιότερα, σημαντικότερα, ωραιότερα ιστορικά αυτοκίνητα. Από τις 3:00 το απόγευμα μέχρι να δύσει ο ήλιος, χιλιάδες επισκέπτες θα βρεθούν πλάϊ στα αριστουργήματα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας που όλα τους μοιάζουν να βγήκαν από το εργοστάσιο... χθες!

Μεγαλύτερο και πιο πλούσιο από το πρώτο, το ACCS2 με περισσότερα και σπανιότερα αυτοκίνητα και την κατηγορία Power Cars, θηρία της αμερικάνικης βιομηχανίας δυναμικά εμπλουτισμένη. Η ιστορία του αυτοκινήτου σε τέσσερεις τροχούς και κάπου 200 πανάκριβα και εκπληκτικά συντηρημένα μοντέλα που, παρά την ηλικία τους, συναγωνίζονται επικίνδυνα τα σύγχρονα του εμπορίου.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας και τον Νίκο Μαστοράκη, ο Δήμος Αλίμου διοργανώνει (την Κυριακη 26 Σεπτεμβριου) την πρώτη Alimos Classic Motorbike Sunday και τόσο οι φανατικοί του είδους όσο και οι απλώς περίεργοι, θα βρεθούν κοντά σε πάνω από 100 δείγματα «μηχανών» μεγάλης ηλικίας αλλά και μεγάλου... κυβισμού. Από την ταπεινή Vespa μέχρι την αλαζονική Harley, όλο το φάσμα θα απλωθεί, μέσα σε rock'n'roll και classic rock, για κάπου 5 ώρες στον πεζόδρομο.

Η είσοδος για το κοινό, από τις 3:00 το απογευμα μέχρι τις 7: 30 είναι φυσικά ελεύθερη, με απαραίτητα όλα τα μέτρα προστασίας Covid-19 που θα έχουν προβλεφθεί.

Συμμετοχές στη ΦΙΛΠΑ και την ΕΛΦΚΜ.





