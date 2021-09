Πολιτισμός

Φαραντούρη για Μίκη Θεοδωράκη: Οι μύθοι δεν πεθαίνουν ποτέ (βίντεο)

Η μεγάλη ερμηνεύτρια με σπουδαία πορεία και διεθνή απήχηση, μίλησε στον ΑΝΤ1, για την συνεργασία της με τον Μίκη Θεοδωράκη και το τεράστιο έργο του.

"Ανεπανάληπτη εμπειρία ζωής και Τέχνης" χαρακτήρισε η Μαρία Φαραντούρη την μακρόχρονη συνεργασία της με τον Μίκη Θεοδωράκη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

"Ο Μίκης έφυγε αλλά είναι και θα παραμείνει παρών. Οι μύθοι δεν πεθαίνουν ποτέ", τόνισε χαρακτηριστικά η Μαρία Φαραντούρη.

"Ημουν τυχερή που συνδέθηκα με τον Μίκη. Τότε ήταν η εποχή των μεγάλων δημιουργών, οι οποίοι δημιούργησαν τον κόσμο των μελωδιών. Δύσκολα θα σβήσει το έργο του Μίκη", πρόσθεσε η κ. Φαραντούρη.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη φράση της "Μίκη μου με τα χέρια φτερά σου" , υπογράμμισε πως αυτή η εικόνα δεν ξεπερνιέται καθώς απο 16 ετών ο Μίκης την πήρε κοντά του και γνώρισε την φωνής της.

Κάλεσε τους νέους "να ακούσουν πράγματα απο τον Μίκη και να μην μείνουν στην επιφάνεια, διότι οι μελωδίες του θα ανοίγουν πάντα νέους δρόμους"

Η κ. Φαραντούρη αποκάλυψε πώς είχε συναντηθεί πρόσφατα με τον Μίκη Θεοδωράκη. "Φεύγω και θέλω να φύγω ευχαριστημένος" είπε στην Μαρία Φαραντούρη ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος "υπέφερε αλλά δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο, ήθελε να φύγει ήρεμα"

"Μας σημάδεψε ανεξίτηλα ο Μίκης", κατέληξε η Μαρία Φαραντούρη...

