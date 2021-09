Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: Παρέμβαση από τον γιο του για το θρίλερ της ταφής

Τι έγραψε στο Facebook ο γιος του Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργος.



Με ανάρτησή του στο Facebook, ο γιος του Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργος, παρεμβαίνει στην υπόθεση της ταφής του πατέρα του, η οποία έχει εξελιχθεί σε θρίλερ.



«Θα σεβαστούμε την επιθυμία του με σιωπή και σεβασμό. Αυτό λένε και όλοι οι υπόλοιποι. Μας αρκεί ο πόνος που έχουμε», έγραψε ο Γιώργος Θεοδωράκης.





Ακόμη παραμένει άγνωστο το πού τελικά θα ταφεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Η τελευταία επιθυμία του ιδίου ήταν να ταφεί στον Γαλατά Χανίων, όπως αποδεικνύεται από επιστολές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ το συγγενικό του περιβάλλον φέρεται να έχει αποφασίσει να ταφεί στο Βραχάτι Κορινθίας.



Αυτό που είναι βέβαιο, είναι πως η σορός του Μίκη Θεοδωράκη θα εκτεθεί σε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα, την ερχόμενη εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατέθεσαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, οι "εκτελεστές" της τελευταίας επιθυμίας του Μίκη Θεοδωράκη να ταφεί στον Γαλατά Χανίων.



Το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύει οποιαδήποτε ενέργεια για τον ενταφιασμό του εκλιπόντος μέχρι τη Δευτέρα οπότε και ορίστηκε η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων.

Από το 2013 ο Μίκης Θεοδωράκης είχε ζητήσει από τη δημοτική αρχή των Χανίων να φροντίσει ώστε, όταν θα φύγει από τη ζωή να ταφεί στον Γαλατά Χανίων, όπου βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος με τους γονείς και τον αδελφό του. Στο επίσημο έγγραφο μάλιστα που είχε αποστείλει στον τότε Δήμαρχο Χανίων κ. Μανώλη Σκουλάκη εξομολογούνταν πως η οικογένειά του διαφωνεί με την απόφασή του και τον καλεί να φροντίσει ώστε να πραγματοποιηθεί η τελευταία του αυτή επιθυμία.

