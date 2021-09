Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Μυτιλήνη

Σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής βορειοανατολικά της Μυτιλήνης.

Το εστιακό βάθος υπολιγίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ή ζημιές.

