Μπέτι Μίντλνερ: Προτείνει στις γυναίκες αποχή από το σεξ

Η δημοφιλής ηθοποιός έχει έναν πολύ σοβαρό ρόλο να προτείνει την αποχή από τις επαφές και η Νάνσι Σινάτρα θυμάται την πρόταση του πατέρα της.

Το παράδειγμα της Λυσιστράτης προτείνει να ακολουθήσουν οι γυναίκες του Τέξας η Μπέτι Μίντλερ. Η ηθοποιός χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταδικάζει τον εξαιρετικά περιοριστικό νόμο κατά των αμβλώσεων που τέθηκε σε ισχύ στο Τέξας γράφοντας στο Twitter: «Προτείνω όλες οι γυναίκες να αρνούνται στους άντρες τους να κάνουν σεξ, μέχρι να βεβαιωθούν ότι κατοχυρώνεται το δικαίωμά τους στην επιλογή από το Κογκρέσο. Αυτό δεν πρόκειται για όπλα, χρήματα ή πόλεμο. Έχει να κάνει με τις γυναίκες. Τις ζωές τους, τα σώματά τους και την αυτονομία τους».

