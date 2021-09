Κορονοϊός: Θεμιστοκλέους - Θεοδωρίδου για την τρίτη δόση και τα εμβόλια

Τεχνολογία - Επιστήμη

Στην τακτική ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19 από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, η κ. Θεοδωρίδου και ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στους εικονικούς εμβολιασμούς στην Καρδίτσα, αλλά και στα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού σε παιδιά.

Ακόμη, ανακοινώθηκε η έναρξη της χορήγησης της τρίτης δόσης του εμβολίου σε 285.000 ανοσοκατασταλμένους, καθώς και ότι θα ακολουθήσουν όσοι διαμένουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και όλα τα άτομα άνω των 60 ετών.

Λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ για τα νέα κρούσματα το προηγούμενο 24ώρο, τους θανάτους, τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και τον αριθμό των διασωληνωμένων.

Προβληματισμό για πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα προκαλουν τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

