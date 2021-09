Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Εμβόλιο: τρίτη δόση σε άτομα άνω των 60 ετών και σε γηροκομεία

Τι είπε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τις ομάδες πληθυσμού που θα ακολουθήσουν, αλλά και για τις έγκυες. Τι ανέφερε για τα παιδιά και την έξαρση στα κρούσματα.

«Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει αποφανθεί υπέρ της τρίτης δόσης του εμβολίου έναντι του κορονοϊού σε άτομα με νόσους που επηρεάζουν τα αντισώματα και τα κρατούν σε επίπεδα κάτω του 50%. Σε αυτές τις ομάδες ανήκουν οι μεταμοσχευμένοι, οι καρκινοπαθείς, οι νεφροπαθείς που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση, άλλα χρόνια νοσήματα που προκαλούν ανοσοανεπάρκεια ή νοσήματα που μειώνουν την ανοσιακή αντίδραση και καθιστά τα άτομα ευάλωτα» είπε η Μαρία Θεοδωρίδου.

Όπως τόνισε η Πρόεδρος της, «Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μελετά τα πληθυσμιακά και δημογραφικά δεδομένα για τον καθορισμό ομάδων στις οποίες θα ακολουθήσει η τρίτη δόση».

«Η ομάδα των ατόμων που διαμένουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών θα ακολουθήσουν στην τρίτη δόση την ομάδα των αναοσοκατασταλμένων», είπε η κ. Θεοδωρίδου, προσθέτοντας ότι «αυτή η πρόταση είναι σε προχωρημένο στάδιο», ενώ θα συνεχιστεί η συζήτηση για τις ομάδες του πληθυσμού που θα ακολουθήσουν.

«Η αναφορά της τρίτης δόσης δεν θα πρέπει να επηρεάζει τον πυλώνα της εκστρατείας εμβολιασμού στην χώρα μας. Αυτό το πρόγραμμα θέλει στήριξη και προσπάθεια», είπε η Μαρία Θεοδωρίδου.

Για την τρίτη δόση είπε ότι «έχει στόχο την ενίσχυση της άμυνας ατόμων που έχει μειωθεί το επίπεδο των αντισωμάτων τους, λόγω του χρόνου που πέρασε από όταν έκαναν το εμβόλιο, καθώς και της θωράκισης όσων εμβολιασμών δεν ανέπτυξαν τον αναμενόμενο αριθμό αντισωμάτων», προσθέτοντας ότι τα άτομα αυτά ειναι προστατευμένα, η τρίτη δόση είναι ενισχυτική και δεν έχει μεγάλη σημασία αν αυτή θα γίνει πχ. 7 η 8 μήνες μετά απο την δεύτερη δόση του εμβολίου.

«Αρχίζει από 14 Σεπτεμβρίου η λειτουργία της πλατφόρμας για την Τρίτη δόση των ανοσοκατασταλμένων, που ανέρχονται σε 285.000 άτομα», είπε ο ΓΓ του Υπ. Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Υπενθυμίζεται ότι η τρίτη δόση των εμβολίων θα είναι mRNA εμβόλιο για τα άτομα που έχουνε λάβει δυο δόσεις mRNA βασικού εμβολιασμού (Pfizer ή Moderna), δυο δόσεις εμβολίου Astra Zeneca ή μια δόση εμβολίου Johnson & Johnson.

Αυξημένα κρούσματα στα παιδιά

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει αναρτήσει απαντήσεις για τον εμβολιασμό των παιδιών, είπε η Μαρία Θεοδωρίδου κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού και της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, τονίζοντας ότι παρατηρείται μεγάλη άνοδος στα κρούσματα κορονοϊού .

Τόνισε την ανησυχία όλων για την έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού σε παιδιά στην Ελλάδα, σημειώνοντας δε ότι αυτή υπάρχει πριν καν ανοίξουν τα σχολεία.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συστήνεται ο εμβολιασμός των παιδιών, όπως είναι η ατομική τους προστασία, τόσο την σωματική όσο και για την ψυχική τους υγεία. Ακόμη, είναι πάρα πολύ σημαντική η θωράκιση των παιδιών για την επιστροφή στο σχολείο και σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Άλλος λόγος, πολύ σημαντικός, είναι η μείωση της διασποράς του ιού, ώστε να προστατευθούν ευάλωτα άτομα της κοινωνίας ή της κοινότητας, καθώς και η μείωση της πιθανότητας να αναπτυχθούν νέες μεταλλάξεις, από την στιγμή που ο ιός δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί εφόσον τα άτρομα έχουν εμβολιαστεί», είπε η κ. Θεοδωρίδου.

Όπως συμπλήρωσε, «φαίνεται τον τελευταίο καιρό ότι εκτός από τους γονείς, είναι και οι ίδιοι οι έφηβοι που εκφράζουν την επιθυμία για τον εμβολιασμό τους».

Για τις εγκύους και το εμβόλιο

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, «από την έναρξη της επιδημίας μέχρι σήμερα, έχουν νοσηλευθεί 29 έγκυοι, εκ των οποίων οι 25 μέσα στο 2021 και δυστυχώς δύο από αυτές έχουν καταλήξει».

«Οι τελευταίες μελέτες αναφέρουν με έμφαση ότι πρέπει να εμβολιαστούν οι έγκυες, δεδομένης και της μετάλλαξης Δέλτα, αναφέροντας μάλιστα ότι ο εμβολιασμός στις πρώτες εβδομάδες είναι εξίσου αποδοτικός, δεδομένου και ότι ο φόβος εκβολών σε εμβολιασμένες και μη εγκύους είναι ο ίδιος. Τόνισε ότι δεν υπάρχει περιορισμός και ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε τρίμηνο της κύησης, όπως είπε ότι δεν υπάρχει και επίδραση του εμβολίου σε όσες γυναίκες προσπαθούν να μείνουν έγκυες», είπε η κ. Θεοδωρίδου.

