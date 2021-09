Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλιο: η πλατφόρμα για την τρίτη δόση σε ανοσοκατασταλμένους

Πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία της πλατφόρμας, πως θα ενημερωθούν όσοι ανήκουν στις εν λόγω ομάδες.

(εικόνα αρχέιου)

«Αρχίζει από τις 14 Σεπτεμβρίου η λειτουργία της πλατφόρμας για την τρίτη δόση του εμβολιασμού των ανοσοκατασταλμένων, που ανέρχονται σε 285.000 άτομα», είπε ο ΓΓ του Υπ. Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού έναντι του κορονοϊού.

Όπως συμπλήρωσε, όλοι όσοι ανήκουν σε αυτήν την ομάδα θα λάβουν την προηγούμενη ημέρα και σχετικό μήνυμα με sms στα κινητά τους τηλέφωνα, προκειμένου να οργανώσουν το ραντεβού τους για την τρίτη δόση.

Όπως είπε η Μαρία Θεοδωρίδου, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, θα ακολουθήσουν για την τρίτη δόση όσοι είναι άνω των 60 ετών και όσοι διαμένουν σε δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων.

Υπενθυμίζεται ότι η τρίτη δόση των εμβολίων θα είναι mRNA εμβόλιο για τα άτομα που έχουνε λάβει δυο δόσεις mRNA βασικού εμβολιασμού (Pfizer ή Moderna), δυο δόσεις εμβολίου Astra Zeneca ή μια δόση εμβολίου Johnson & Johnson.

Τα βασικά σημεία της ενημέρωσης από τον Μάριο Θεμιστοκλέους

Η χορήγηση της αναμνηστικής δόσης εμβολίου κατά της Covid-19 (τρίτη δόση) θα ξεκινήσει με τους ανοσοκατεσταλμένους και αφορά 285.000 πολίτες και η πλατφόρμα των ραντεβού θα ανοίξει την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου. Οι πολίτες θα λάβουν υπενθυμιστικό SMS στις 13 Σεπτεμβρίου για να κλείσουν ραντεβού για τον εμβολιασμό τους με την αναμνηστική δόση

Ανάλογα με τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών θα ακολουθήσει το άνοιγμα της αναμνηστικής δόσης και για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Για τους εικονικούς εμβολιασμούς στο Κέντρο Υγείας Παλαμά

Βρίσκεται σε εξέλιξη η ΕΔΕ και έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα.

Μιλάμε για ένα πολύ περιορισμένο αριθμό ατόμων που φαίνεται να έχει πάρει πιστοποιητικό εμβολιασμού, ενώ δεν έχει εμβολιαστεί, από εσκεμμένες ενέργειες συγκεκριμένου ατόμου και εξετάζεται η συμμετοχή άλλων ατόμων στη διαδικασία

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για εκτεταμένη διενέργεια εικονικών εμβολιασμών.

Υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας της επιχείρησης "Ελευθερία", που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την καταχώρηση εμβολιασμού που δεν έχει γίνει.

Θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου.

Παρόμοια περιστατικά έχουν γίνει και σε άλλες χώρες της ΕΕ και σε αρκετές περιπτώσεις "ανακαλύπτονται ότι τα άτομα τα οποία έχουν λάβει πλαστό πιστοποιητικό όταν νοσήσουν και καταλήξουν σε νοσοκομείο είναι οι πρώτοι οι οποίοι καταγγέλλουν το γιατρό που έδωσε ψευδή βεβαίωση".

Η π ορεία των εμβολιασμών

Ξεπεράστηκαν σήμερα οι 11.525.000 εμβολιασμοί.

Περισσότεροι από 6.145.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση (58,5% του γενικού πληθυσμού και 67,6% επί του ενήλικου πληθυσμού)

Περισσότεροι από 5.780.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό (55% στο γενικό πληθυσμό και 64,2% στον ενήλικο πληθυσμό).

Σήμερα αναμένεται να γίνουν περίπου 29.000 εμβολιασμοί.

Tις τελευταίες 10 ημέρες 150.000 πολίτες έχουν κλείσει νέα ραντεβού, δηλαδή για την πρώτη δόση.

Στοιχεία για τους εμβολιασμούς στις νεαρές ηλικίες

Ηλικιακή ομάδα 18-24: το 45,4% έχει ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 47%. Ηλικιακή ομάδα 15-17: έχει ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση το 20% και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 23,1%. Μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί 74.000 παιδιά. Ηλικιακή ομάδα 12-14: το 9,6% έχει εμβολιαστεί και αν υπολογιστούν και τα ραντεβού το ποσοστό ανέρχεται στο 11,5%. Έχουν ήδη εμβολιαστεί 36.500 παιδιά.

Σχετικά με το πρόγραμμα του κατ' οίκον εμβολιασμού, έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα 8.424 πολίτες και ήδη έχουν εμβολιαστεί 6.500 πολίτες. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι δράσεις και εμβολιασμοί ειδικών κατηγοριών, όπως Ρομά, αστέγων και μεταναστών.

Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο όρο κατάταξης στην ΕΕ - είναι 17η - στους εμβολιασμούς.

Σχετικά με τον εμβολιασμό των υγειονομικών είπε ότι παρατηρείται σημαντική αύξηση τις τελευταίες ημέρες. Σημείωσε ότι υπάρχουν Μονάδες που ήταν στο 42% και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 90%.

