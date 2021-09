Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο - Θεμιστοκλέους: 10 ευρώ το rapid test

Ο ΓΓ του υπουργείου Υγείας για την 3η δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, το άνοιγμα των σχολείων και τον εμβολιασμό των παιδιών και τη χορήγηση από παιδίατρους.

Στα 10 ευρώ θα είναι η τιμή για τα rapid test, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και εξήγησε ότι, η διατίμηση θα γίνει τις επόμενες ημέρες και η τιμή θα ισχύσει από 13 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια μέρα θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους και οι κατά προτεραιότητα δικαιούχοι της τρίτης δόσης του εμβολίου, δηλαδή οι ανασοκατεσταλμένοι. Ο Μ. Θεμιστοκλέους εξήγησε πως, η τρίτη δόση στη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών θα γίνεται ακόμα και τέσσερις εβδομάδες μετά τη δεύτερη και θα είναι αναμνηστική, θα γίνεται δηλαδή μία φορά και «θα καλύπτει όλες τις μεταλλάξεις».

«Αναμένονται οι τελευταίες διευκρινήσεις, μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή την επόμενη, για το ποιες ηλικίες θα κάνουν την 3η δόση», είπε ο ΓΓ του Υπουργείου Υγείας και συμπλήρωσε πως «το διάστημα μεταξύ των δόσεων θα οριστεί από την Επιτροπή, αλλά θα είναι 6- 8 μήνες».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι εμβολιάστηκε ο Παύλος Πολάκης, το χαρακτήρισε «πολύ θετικό» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «θα επηρεαστεί κόσμος στα Σφακιά, όπου είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά εμβολιασμού».

Όσο για τα σχολεία, είπε πως, «αν όλοι συμφωνήσουμε ότι θέλουμε ανοιχτά σχολεία, θα πρέπει μέχρι να γίνει μια βαριά γρίπη, απαιτούνται μέτρα όπως αυτά που θα εφαρμοστούν».

Για τον εμβολιασμό των παιδιών 12- 17 ετών, εξήγησε πως 100.000 παιδιά έχουν εμβολιαστεί, χωρίς και παρενέργεια και παρατήρησε πως «σιγά –σιγά ότι και οι παιδίατροι συμμετέχουν στον εμβολιασμό».

Τέλος, απαντώντας στο αν θα κάνουν οι ίδιοι οι παιδίατροι το εμβόλιο στα παιδιά, είπε πως «θα το δούμε επιχειρησιακά».

