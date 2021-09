Κόσμος

Ευχαριστήρια επιστολή Μενέντεζ στην Σακελλαροπούλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ως τη «σημαντικότερη διάκριση που έχει λάβει στη ζωή του» χαρακτήρισε την απονομή του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής από την ΠτΔ.

Ευχαριστήρια επιστολή έλαβε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ (Μπόμπ) Μενέντεζ, στην οποία εκφράζει ευγνωμοσύνη για την παρασημοφόρησή του με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Τιμής, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα.

Παράλληλα, ο κ. Μενέντεζ σημειώνει ότι ήταν η σημαντικότερη διάκριση που έχει λάβει στη ζωή του και τονίζει ότι προσβλέπει στη συνέχιση και στο μέλλον αυτής της καλής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ακολουθεί η επιστολή του κ.Μενέντεζ προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου:

«Αγαπητή κυρία Πρόεδρε,

Σας παρακαλώ, δεχθείτε την ευγνωμοσύνη μου για το γεγονός ότι φιλοξενήσατε την τελετή του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Ήταν η σημαντικότερη διάκριση που έχω λάβει στη ζωή μου και θα έχω πάντα στην καρδιά μου το παράσημο και την αναγνώριση προς το πρόσωπό μου.

Εκτιμώ ειλικρινά τις προσπάθειές σας για την ενίσχυση των διαρκώς αναπτυσσόμενων διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και προσβλέπω στη συνέχιση και στο μέλλον αυτής της καλής συνεργασίας για την ευόδωσή τους. Και πάλι σας ευχαριστώ».

Ειδήσεις σήμερα:

Bloomberg: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τιμές - σοκ στην ενέργεια

Εμβόλιο - Θεμιστοκλέους: 10 ευρώ το rapid test

ΕΣΥ: Προκήρυξη για 534 θέσεις ειδικευμένων γιατρών