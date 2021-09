Παράξενα

Κορονοϊός: νεαρός ασθενής το “έσκασε” από νοσοκομείο

“Συναγερμός” σε Εισαγγελία και Αστυνομία για τον εντοπισμό του. Ο άνδρας αντιδρούσε στην νοσηλεία του, παρότι είχε ανάγκη υποστήριξης της αναπνοής με οξυγόνο.

Ένας νεαρός ασθενής με κορονοϊό, το «έσπασε» το πρωί από το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, σημαίνοντας «συναγερμό» στο προσωπικό του θεραπευτηρίου, αλλά και την Αστυνομία.

Άμεσα, μόλις έγινε αντιληπτή η φυγή του, ενημερώθηκαν, όπως ορίζουν τα σχετικά πρωτόκολλα, τόσο η Εισαγγελία όσο και η Αστυνομία, στελέχη της οποίας άρχισαν να «χτενίζουν» την περιοχή πέριξ του νοσοκομείου.

Ο ασθενής εντοπίστηκε αργότερα και ξεκίνησε επιχείρηση για την διακομιδή του εκ νέου στο νοσοκομείο, με βάση τα μέτρα προστασίας του προσωπικού του ΕΚΑΒ και μετέπειτα του θεραπευτηρίου.

Ο νεαρός άνδρας, ηλικίας περίπου 20 χρόνων, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, κρίθηκε ότι έπρεπε να νοσηλευθεί στην Κλινική Covid για να του παρασχεθεί οξυγόνο προς υποστήριξη της αναπνοής του.

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή αντιδρούσε στο ενδεχόμενο να νοσηλευθεί, κάτι για το οποίο δεν τον έπειθαν ούτε συγγενικά του πρόσωπα, με αποτέλεσμα εκείνος να αποφασίσει να το «σκάσει» από το νοσοκομείο και να ακολουθήσει μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, μέχρι τον εντοπισμό του, σε δρόμο της Πάτρας.

Όλα αυτά, ενώ η περιοχή προβληματίζει ιδιαίτερα τους επιστήμονες, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες.

Ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί πριν απο λίγες ημέρες και πάλι στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

