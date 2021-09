Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στο Μεξικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός από τον ισχυρό σεισμό που ταρακούνησε το Μεξικό. Οι πρώτες πληροφορίες από το Μεξικό.

Σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα) στο νοτιοδυτικό Μεξικό, ανακοίνωσε το μεξικανικό εθνικό σεισμολογικό κέντρο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ακαπούλκο, στην πολιτεία Γκερέρο, 400 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Μεξικού, διευκρίνισε το κέντρο.

Στη μεξικανική πρωτεύουσα, κτίρια ταρακουνήθηκαν. Η δήμαρχος Κλαούντια Σέινμπαουμ πάντως καθησύχασε, λέγοντας πως δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές υλικές ζημιές μέχρι στιγμής.

Στη συνοικία Ρόμα Σουρ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε και τρομοκρατημένοι κάτοικοι βγήκαν έξω, αρκετοί φορώντας μόνο εσώρουχα ή πιτζάμες υπό βροχή, διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς. Κάποιοι κράταγαν στα χέρια τα παιδιά τους ή τα κατοικίδιά τους.

«Ήταν φρικτό. Στ’ αλήθεια θυμάμαι τον σεισμό του 1985 κάθε φορά που γίνεται κάτι σαν κι αυτό», είπε η Γιασμίν Ρισκ, κάτοικος της συνοικίας, ηλικίας 70 ετών.

Η Πολιτική Προστασία στην πολιτεία Γκερέρο ανέφερε ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες, έχουν σημειωθεί πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Κτίρια έχουν υποστεί ζημιές στο Ακαπούλκο, μετέδωσε ανταποκριτής του Ρόιτερς επιτόπου.

Δεν γίνεται λόγος για θύματα μέχρι στιγμής.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε από την πλευρά του ότι ο σεισμός στο Μεξικό είχε μέγεθος 7,0 βαθμών –αρχικά έκανε λόγο για δόνηση 7,4 βαθμών– και προσδιόρισε πως το επίκεντρό του βρισκόταν 37 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του δήμου Σαν Μάρκος, στην πολιτεία Γκερέρο. Σημείωσε πως ήταν επιφανειακός –είχε εστιακό βάθος 12,5 χλμ., όπως υπολόγισε–, στοιχείο που ενδέχεται να σημάνει πως θα αποδειχθεί ιδιαίτερα καταστροφικός.

Σύμφωνα με το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσουν σεισμικά θαλάσσια κύματα μετά τον ισχυρό σεισμό.





Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη

Κορονοϊός: Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 156 σημεία

Σεισμός στη Νίσυρο