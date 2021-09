Πολιτισμός

Μαρία Φαραντούρη: Ο “μύθος” Μίκη έστρεψε τα βλέμματα του κόσμου στην Ελλάδα (βίντεο)

Η σπουδαία καλλιτέχνιδα Μαρία Φαραντούρη, η πιο γνωστή ερμηνεύτρια των τραγουδιών του αξέχαστου Μίκη Θεοδωράη μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" για τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη που "σημάδεψε" την μουσική της διαδρομή.

"Τι να πεις για τον Μίκη. Ότι και να πούμε θα είναι ελάχιστο μπροστα σε αυτόν τον ογκόλιθο, σε αυτόν τον μύθο, σε αυτόν τον άνθρωπο" είπε συγκινημένη η Μαρία Φαραντούρη.

"Τα μάτια του κόσου είναι στραμμένα στην Ελλάδα από όλο τον κόσμο, με την απώλεια του Μίκη όλοι αισθάνονται ότι έχασαν ένα συγγενή τους, ένα φίλο" ανέφερε η κ. Φαραντούρη, τονίζοντας ότι "εχει μπει στη συλλογή μνήμη των ανθρώπων και στο εξωτερικό".

Παρατήρησε τέλος ότι η "εποχή δεν παράγει ανθρώπους με τέτοιο ρομαντισμό, αγωνιστικότητα, ταλέντο και οράματα", ωστόσο σημείωσε ότι ο "Μίκης θα μιλήσει στις νέες γενιές, οι οποίες και θα τον ανακαλύψουν".

