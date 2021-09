Κοινωνία

Βόρεια Εύβοια: πρόγνωση για πλημμύρες στις πυρόπληκτες περιοχές

Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στις πυρόπληκτες περιοχές της βόρειας Εύβοιας και της Πελοποννήσου.

Οι βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, αναμένεται κατά τη διάρκεια της ημέρας να αποκτήσουν τοπικά έντονο χαρακτήρα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα εντονότερα φαινόμενα, συμπεριλαμβάνονται τα τμήματα της Εύβοιας και της Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου και κατά συνέπεια συστήνεται προσοχή, καθώς ενδέχεται να προκληθούν πλημμυρικά επεισόδια.

