Μπάρμπα για Φιλιππίδη: Δεν μετανιώνω για τα όσα είπα (βίντεο)

Την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά το χειρουργείο που έκανε έδωσε η Βάνα Μπάρμπα στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά το ατύχημα που είχε στην Επίδαυρο και το χειρουργείο που έκανε έδωσε η Βάνα Μπάρμπα στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Η ηθοποιός μεταξύ άλλων μίλησε για την θύελλα αντιδράσεων που ξέσπασε μετά την ανάρτησή της «Κάτω τα χέρια από τον Φιλιππίδη».

«Δεν μετανιώνω για πράγματα που έχω πει μέσα από την καρδιά μου. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης. Είμαι σίγουρη ότι θα δούμε πολλά πράγματα μέσα σε λίγο καιρό, είμαι σίγουρη ότι θα λάμψει η αλήθεια. Οι δικαστές είναι άνθρωποι έξυπνοι, άνθρωποι που έχουν δει χιλιάδες πράγματα, όλα θα πάνε με τον καλύτερο τρόπο, είμαι πολύ αισιόδοξη. Είμαι χαρούμενη που είναι στα χέρια άξιων δικαστών και εισαγγελέων, γιατί ξέρω ότι θα βγει η αλήθεια. Και όταν βγει η αλήθεια, ίσως ένα δάκρυ να τρέξει σε όλους μας, είτε για το καλό είτε για το κακό.

Η Δικαιοσύνη ξέρει τι κάνει. Εμείς από πού κι ως πού είμαστε συνέχεια κριτές των πάντων. Βγάζουμε μια εμπάθεια πολλές φορές. Όταν βγει η απόφαση της Δικαιοσύνης, τότε μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θέλω να δικάζει η τηλεόραση και το ίντερνετ, αφήστε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της κι όλοι μαζί μετά θα δούμε ποιο ήταν το λάθος. Είναι δυνατόν εγώ να είμαι κατά των γυναικών». Άνθρωπος είμαι κι εγώ είπα μια σαχλαμάρα», είπε η Βάνα Μπάρμπα.

