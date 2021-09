Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Από την κορυφή ξεκινά η πραγματική διαδικασία

Ο “Greek Freak” μιλά για την επιτυχία και τους στόχους του. «Σκύβει το κεφάλι» και ξεκινά την καινούρια χρονιά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε στην κορυφή του ΝΒΑ κατακτώντας το πρωτάθλημα με τους Μιλγουόκι Μπακς στις 21 Ιουλίου. Παρά την μεγάλη επιτυχία, ο «Giannis» δεν επαναπαύεται στις δάφνες του τίτλου και σε συνέντευξη του στο περιοδικό All Star Basket δηλώνει ότι η πραγματική δοκιμασία ξεκινά όταν φτάσεις στην κορυφή.

Πιο συγκεκριμένα, για την υπόσχεση που τήρησε απέναντι στους Μπακς είπε: «Είχα πει ότι θα κάνω τα πάντα για να φέρω το πρωτάθλημα στο Μιλγουόκι, γιατί αυτός είμαι. Δεν έχει να κάνει με μαγκιά αλλά με το ποιος είσαι. Το δαχτυλίδι είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που θα σου θυμίζει πάντα, κοιτάζοντάς το, πως όλα μπορούν να συμβούν και ότι μπορούν να γίνουν πάλι».

Όσον αφορά στον επόμενο στόχο του, επεσήμανε: «Όταν φτάσεις στην κορυφή ξεκινά η πραγματική δοκιμασία. Πρέπει να ετοιμάζεσαι αδιάλειπτα με ταπεινότητα, γιατί από την επόμενη κιόλας μέρα έχεις τους ίδιους εκατοντάδες, ίσως και άλλους τόσους, να κυνηγάνε εσένα και τη θέση σου στην κορυφή. Οπότε ο στόχος μου δεν μπορεί να είναι άλλος από το να εμφανιστώ καλύτερος από την προηγούμενη χρονιά βάζοντας το κεφάλι κάτω».

