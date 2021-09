Οικονομία

Χατζηδάκης: Ολοκληρώνεται η καταβολή των αναδρομικών

Ο Υπουργός Εργασίας για την απονομή αναδρομικών και αυξήσεων σε συνταξιούχους.

Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των αναδρομικών σε συνταξιούχους και των αυξήσεων που προβλέπει ο νόμος Βρούτση, όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού Σκάι 100,3.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε επίσης ότι, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, θα έχουν καταβληθεί τα αναδρομικά και στη μεγάλη πλειονότητα των συνταξιούχων προ του 2016 και θα απομείνουν για τον Νοέμβριο κάποιες δύσκολες περιπτώσεις που δικαιούνται αναδρομικά.

Για την καθυστέρηση στην απονομή συντάξεων, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι στόχος είναι μέσα στο επόμενο δίμηνο να εκδίδονται 30.000 συντάξεις το μήνα και εντός των επόμενων μηνών το θέμα να επιλυθεί πλήρως.

Όπως είπε, σε αυτήν την προσπάθεια θα συμβάλουν σημαντικά 3.600 δικηγόροι και λογιστές, που έχουν υποβάλει αίτηση να πιστοποιηθούν για την έκδοση συντάξεων, οι οποίοι αυτήν τη στιγμή εκπαιδεύονται και από τον Οκτώβριο θα συμμετέχουν στη διαδικασία.

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι δεν θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ούτε προς το καλύτερο ούτε προς το χειρότερο.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε τεράστιο θέμα την εξυπηρέτηση των πολιτών στον e-ΕΦΚΑ. Τόνισε δε ότι το καλοκαίρι έγινε ένα πρώτο βήμα, το οποίο θα ολοκληρωθεί, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, με τη λειτουργία ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης (1555). Με αυτόν τον τρόπο, όπως υπογράμμισε, δίνεται άμεσα απάντηση σε ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτημάτων των πολιτών, ενώ το υποστηρικτικό γραφείο θα διαχειρίζεται τα πιο εξειδικευμένα θέματα, έτσι ώστε να δίνονται απαντήσεις εγκαίρως και για πιο περίπλοκες περιπτώσεις.

Τέλος, για την ανεργία, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι, τον Ιούνιο του 2021, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 100.000 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019.

